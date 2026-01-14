Смерть породіллі та немовляти у Києві: поліція підозрює лікарку у халатності

У поліції зазначають, що бездіяльність лікарки призвела до різкого погіршення стану пацієнтки, проведені реанімаційні заходи не змогли її врятувати

Смертельний випадок стався у медичному закладі на столичній Оболоні

В одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів, під час яких немовля народилося мертвим, наступного дня померла й 36-річна жінка. Розслідування встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якщо б акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що 50-річна акушер-гінеколог, яка перебувала на чергуванні, не забезпечила необхідний післяпологовий догляд для 36-річної жінки та вчасне проведення медичних втручань. Така бездіяльність лікарки призвела до різкого погіршення стану пацієнтки та проведені реанімаційні заходи не змогли її врятувати.

Поліція не вказує медичний заклад, у якому було допущено смерть породіллі, але на фото, опублікованому правоохоронцями, зображено КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини», розташований на Оболоні, також відомий як пологовий будинок №4.

Столичний пологовий будинок, у якому сталася трагедія фото: Національна поліція України

Зокрема, слідство встановило, що породілля померла через ушкодження внутрішніх органів та як наслідок масивної кровотечі, спричиненої стрімкими пологами.

Судово-медична експертиза дійшла висновку, що таких наслідків можна було б уникнути, якби лікарка організувала належний медичний догляд за породіллею.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у Києві розпочато розслідування смерті 10-річної дитини після введення анестезії в дитячій лікарні. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом смерті 10-річної дитини, яка померла в одній з дитячих лікарень Києва під час введення анестезії.