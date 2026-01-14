Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смерть породіллі та немовляти у Києві: поліція підозрює лікарку у халатності

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Смерть породіллі та немовляти у Києві: поліція підозрює лікарку у халатності
У поліції зазначають, що бездіяльність лікарки призвела до різкого погіршення стану пацієнтки, проведені реанімаційні заходи не змогли її врятувати
фото: Національна поліція Укрвїни

Смертельний випадок стався у медичному закладі на столичній Оболоні

В одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів, під час яких немовля народилося мертвим, наступного дня померла й 36-річна жінка. Розслідування встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якщо б акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що 50-річна акушер-гінеколог, яка перебувала на чергуванні, не забезпечила необхідний післяпологовий догляд для 36-річної жінки та вчасне проведення медичних втручань. Така бездіяльність лікарки призвела до різкого погіршення стану пацієнтки та проведені реанімаційні заходи не змогли її врятувати.

Поліція не вказує медичний заклад, у якому було допущено смерть породіллі, але на фото, опублікованому правоохоронцями, зображено КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини», розташований на Оболоні, також відомий як пологовий будинок №4. 

Столичний пологовий будинок, у якому сталася трагедія
Столичний пологовий будинок, у якому сталася трагедія
фото: Національна поліція України

Зокрема, слідство встановило, що породілля померла через ушкодження внутрішніх органів та як наслідок масивної кровотечі, спричиненої стрімкими пологами.

Судово-медична експертиза дійшла висновку, що таких наслідків можна було б уникнути, якби лікарка організувала належний медичний догляд за породіллею.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у Києві розпочато розслідування смерті 10-річної дитини після введення анестезії в дитячій лікарні. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом смерті 10-річної дитини, яка померла в одній з дитячих лікарень Києва під час введення анестезії.

Читайте також:

Теги: Київ лікар смерть лікарня пологи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 грудня, 2025, 05:59
Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині
Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині
2 сiчня, 02:45
З 19 грудня 2025 року новим керівником ПрАТ Холдингова компанія «Київміськбуд» став Дмитро Нікіфоров
«Київміськбуд» отримав нового керівника: що про нього відомо
22 грудня, 2025, 11:56
Свириденко заявила, що лікарям, які працюють на прифронтових територіях піднімуть зарплату
Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко
5 сiчня, 21:21
Пожежа у приватній садибі на вулиці Золотій у Києві
На Микільській слобідці вночі згоріла приватна садиба (фото, відео)
25 грудня, 2025, 10:56
Захисники України ліквідували окупанта 10 листопада 2025 року
Був командиром десантників. ЗСУ ліквідували майстра спорту з універсального бою
27 грудня, 2025, 22:49
Вироком Солом’янського районного суду міста Києва двох обвинувачених засуджено до позбавлення волі строком на 11 та 13 років
Обманути експертизу не вдалося: у Києві засуджено вбивць, які імітували смерть знайомого
31 грудня, 2025, 13:24
Демонтаж п'ятого цеху заводу «Більшовик» на Шулявці
Як на Шулявці зносять легендарний «Більшовик»: ексклюзивні фото
5 сiчня, 18:13
Тетяна Недєльська відкрила ворота свого маєтку для всіх, хто у скруті
Енергетичний колапс у столиці. Народна артистка України запрошує рятуватися в її маєток
11 сiчня, 17:52

Новини

Смерть породіллі та немовляти у Києві: поліція підозрює лікарку у халатності
Смерть породіллі та немовляти у Києві: поліція підозрює лікарку у халатності
Вибух гранати у хостелі: поліція Києва затримала підозрюваного у замаху на вбивство
Вибух гранати у хостелі: поліція Києва затримала підозрюваного у замаху на вбивство
У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО
250 млн пасажирів та перша жінка-машиністка: яким був 2025 рік у київському метро
250 млн пасажирів та перша жінка-машиністка: яким був 2025 рік у київському метро
У Києві пролунали вибухи, горить квартира в Оболонському районі
У Києві пролунали вибухи, горить квартира в Оболонському районі
У Києві через знеструмлення стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
У Києві через знеструмлення стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua