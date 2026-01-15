Глава МВФ прибула до Києва – Reuters

Під час візиту посадовиця матиме зустрічі з президентом України та главою уряду

Востаннє Крісталіна Георгієва відвідувала Україну в лютому 2023 року

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва в четвер, 15 січня, для переговорів на високому рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що під час поїздки глава МВФ зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденко і главою Нацбанку Андрієм Пишним, а також з керівниками підприємств.

Агентство повідомляє, що подробиці візиту Георгієвої в Україну тримаються в найсуворішій таємниці через міркування безпеки. Глава МВФ востаннє відвідувала країну в лютому 2023 року.

У листопаді Україна і МВФ досягли попередньої угоди про чотирирічну програму кредитування на суму $8,2 млрд. Представники МВФ заявляють, що Україна досягла прогресу і очікують розгляду питання радою директорів протягом декількох тижнів.

Схвалення фінансування має вирішальне значення, оскільки воно відкриє доступ до додаткових зовнішніх інвестицій, необхідних для покриття дефіциту фінансування України, який, за оцінками МВФ, становить близько $136,5 млрд на період до 2029 року.

Зазначається, що Георгієва розгляне прогрес України за низкою напрямків, включаючи прийняття бюджету на 2026 рік, кроки щодо збільшення внутрішніх доходів за рахунок розширення податкової бази та забезпечення великомасштабного зовнішнього донорського фінансування на умовах гранту.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україні необхідно продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), адже без цього країна не зможе отримати близько $60 млрд, потрібних на найближчі два роки.

Раніше повідомлялося, що представники Міжнародного валютного фонду проаналізували держбюджет України на 2026 рік.

До слова, у листопаді 2025 року Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу щодо запуску нової програми кредитування загальним обсягом $8,2 млрд.