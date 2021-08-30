Збій у «цифровому Києві»: у годину пік в метро утворилися натовпи

Пасажири скаржаться, що не можуть поповнити транспортні картки і придбати разові поїздки

Сьогодні, 30 серпня, на багатьох станціях київського метрополітену утворилися величезні черги. Це сталося через збій системи електронного квитка. Зокрема, додаток «Цифровий Київ» ввечері надсилає такі повідомлення:

Пасажири також скаржаться, що не можуть поповнити транспортні картки і придбати разові поїздки. Про це повідомляють користувачі в мережі.

Люди скаржаться на те, що натовпи зібралися на станціях «Либідська», «Почайна», «Академмістечко», «Контрактова площа», «Лівобережна» і «Мінська».

Судячи з усього, проблема спостерігається на всіх станціях метро. Ще сьогодні вдень київський метрополітен попереджав, що стався збій системи, але вже все полагодили. Але як виявилося, це не так.

Зазначимо, що ввечері 30 серпня Київ знову накрила гроза.

Нагадаємо, із 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.