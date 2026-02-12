Головна Світ Політика
Поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії: що шукала

glavcom.ua
Розслідування веде прокуратура ЄС. Там заявили, що поточні операції проводять для збору доказів.
Поліція Бельгії провела обшуки штаб-квартирі Європейської комісії в Брюсселі в рамках розслідування можливих порушень під час продажу нерухомості у 2024 році

Бельгійська поліція обшукала штаб-квартиру Європейської комісії в Брюсселі. Обшуки відбулися в різних приміщеннях, зокрема у бюджетному департаменті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету Financial Times.

Як повідомляється, обшуки тривали в рамках розслідування можливих порушень під час продажу нерухомості у 2024 році. Зокрема, продажу 23 офісних будівель у так званому Європейському кварталі Брюсселя інвестиційному підрозділу бельгійського уряду, Федеральній компанії з участі та інвестицій.

Угоду вартістю €900 млн реалізували протягом попереднього терміну повноважень Європейської Комісії, коли єврокомісаром з питань бюджету та адміністрування був Йоганнес Ган. 

На момент продажу у 2024 році Європейська комісія заявила, що процедура відповідала фінансовим правилам ЄС.  Подальші подробиці наразі не розголошуються.

Нагадаємо, Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів. Єврокомісія представила план дій щодо протидії зростаючим загрозам, що створюються безпілотними літальними апаратами для безпеки ЄС. 

Як повідомляється, документ став відповіддю на «нову безпекову реальність» – масові порушення повітряного простору та загрози критичній інфраструктурі з боку Росії.

 

