У США сталася стрілянина у школі: є поранені

У середній школі у місті Роквілл, штат Меріленд сталася стрілянина. Один учень отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований у стабільному стані, ще одного учня затримали за підозрою у причетності до інциденту. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

За даними правоохоронців, пораненого знайшли в коридорі школи. Підозрюваного, який є також учнем цієї школи, затримали неподалік навчального закладу невдовзі після події. Поліція наголосила, що подальшої загрози громадській безпеці немає.

Офіцерів направили до школи після повідомлень про постріли. Під час інциденту навчальний заклад було заблоковано, на місці працювали численні патрулі.

Батьки учнів повідомляли про паніку й напруження, а діти писали, що чули постріли та бачили поліцію по всій території школи.

