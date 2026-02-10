Головна Світ Соціум
У США сталася стрілянина у школі: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
фото: АР

Поліція наголосила, що подальшої загрози громадській безпеці немає

У середній школі у місті Роквілл, штат Меріленд сталася стрілянина. Один учень отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований у стабільному стані, ще одного учня затримали за підозрою у причетності до інциденту. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

За даними правоохоронців, пораненого знайшли в коридорі школи. Підозрюваного, який є також учнем цієї школи, затримали неподалік навчального закладу невдовзі після події. Поліція наголосила, що подальшої загрози громадській безпеці немає.

Офіцерів направили до школи після повідомлень про постріли. Під час інциденту навчальний заклад було заблоковано, на місці працювали численні патрулі.

Батьки учнів повідомляли про паніку й напруження, а діти писали, що чули постріли та бачили поліцію по всій території школи.

Нагадаємо, у результаті масової стрілянини на дитячому дні народження в Стоктоні, Каліфорнія, загинули чотири людини, з яких троє – діти. За інформацією поліції, серед загиблих діти віком 8, 9 та 14 років, а також 21-річний підліток.

До слова, у США в місті Евергрін (штат Колорадо) сталася стрілянина в школі Evergreen High School, внаслідок якої троє неповнолітніх отримали вогнепальні поранення.

