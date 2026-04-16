Теракт у Броварах за вказівкою РФ: обрано запобіжний захід підозрюваним

Ірина Міллер
фото: Національна поліція України

Теракт у Броварах стався 13 квітня 2026 року

Двом підозрюваним у скоєнні теракту в Броварах обрали запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Про це повідомили в Національній поліції, інформує «Главком».

«Слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

Подія сталася 13 квітня, о 22:08 годині. До поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. Внаслідок вибухової хвилі було поранено чоловіка. Він отримав легкі тілесні ушкодження.

На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, медики, вибухотехніки поліції Київщини, а також працівники СБУ.

Зʼясовано, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків – 23-річний виконавець, житель міста Броварів та 17-річний організатор, мешканець Чернівецької області. Фігурантів затримано.

Місце, де стався вибух
фото: Національна поліція України

Відомо, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Один з них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший – встановлював мобільний телефон, за допомогою якого велося спостереження.

Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники.

Поліція застерігає, що спецслужби РФ активно вербують громадян до створення диверсій та терактів. Будь-які пропозиції «легкого заробітку», повʼязаних із виконанням підозрілих завдань, є небезпечними та можуть мати тяжкі правові наслідки.

