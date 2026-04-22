Міністр закордонних справ України про переговори Зеленського і Путіна: Ми поїдемо

Сибіга: Україна просить Туреччину організувати зустріч лідерів

Президент України Володимир Зеленський готовий відвідати будь-яку столицю, крім Москви і Білорусі, для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, де був присутній кореспондент «Главкома».

За словами глави МЗС, Україна звернулася до Туреччини та ще декількох країн з проханням організувати зустріч на рівні лідерів.

«Ми зараз також виступаємо за зустріч, аби отримати нову динаміку цю дипломатичну [ініціативу] президент Зеленський – Путін. Ми попросили про це турків, ми попросили ще певні столиці. Ми до турків адресно звернулися. Але якщо інша столиця, крім Москви і Білорусі, організує таку зустріч, ми поїдемо. І для нас це важливо», – каже він.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США. Український дипломат наголосив, що Анкара має «унікальний дипломатичний досвід і глобальний вплив».

Також президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, і на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit заявив, що переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив.

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров стверджує, що питання відновлення переговорів з Україною щодо мирного врегулювання не є пріоритетом номер один для Кремля. Раніше він заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації

