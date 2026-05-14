Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готує відповідь на масований удар РФ: Зеленський розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна готує відповідь на масований удар РФ: Зеленський розповів деталі
Глава держави доручив Силам оборони запропонувати можливі формати відповіді на російський обстріл
фото: Офіс президента (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За словами президента, за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Йшлося про наслідки масованого російського обстрілу, захист від наступних ударів, а також відповідь на сьогоднішній удар РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Першим питанням була детальна доповідь наших військових по захисній операції, яка відбувалася цими днями, від масованого та фактично безперервного російського удару, що тривав майже дві доби. Це спеціальна терористична тактика росіян, які накопичували дрони та ракети протягом певного часу та свідомо вирахували удар таким чином, щоб його масштаб був значним та ускладнення для нашої ППО – найбільшими», – розповів він.

Президент наголосив, що за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів був 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст.

«Разом із військовими командувачами, міністром оборони, міністром енергетики та іншими залученими посадовцями детально обговорили наявні потреби наших сил захисту неба та збільшення постачання необхідного обладнання, зокрема радарів. Щодо цього були конкретні доручення Генеральному штабу Збройних Сил, Повітряним силам та Міністерству оборони України», – зазначив Зеленський.

Очільник України заслухав доповіді про влучання у різних областях: від Рівного та Франківська до Києва та Харківщини.

«Зараз у Києві досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування під’їзду житлового будинку, який був практично знесений з першого по девʼятий поверх через цю російську атаку. Невідома доля майже 20 людей, які могли бути в цьому будинку. Станом на зараз відомо про сімох загиблих і 39 поранених тільки в Києві. Залучені всі необхідні сили ДСНС України, Національної поліції, комунальних та медичних служб», – розповів він.

Зеленський повідомив, що обговорить з українськими дипломатами їхні завдання, зокрема пошук ракет для ППО. За його словами, всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них.

«Це пріоритет номер один, і від достатнього забезпечення наших сил захисту неба залежатиме, зокрема, і оцінка роботи української дипломатії в травні – червні. Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар», – додав президент.

Як відомо, вдень 13 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия, Хмельницький, Івано-Франківськ тощо. Уночі 14 травня обстріл продовжився, зокрема російські війська завдали одного з наймасштабніших ударів по Києву.

До слова, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що загроза нових ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом залишається високою. Під час останньої атаки ворог не застосовував крилаті ракети морського базування «Калібр» або ж «Іскандер-К». Натомість росіяни зробили ставку на стратегічну авіацію та балістичне озброєння типу «Іскандер-М».

Читайте також:

Теги: обстріл Володимир Зеленський системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Черкаси
Росія обстріляла Черкаси: є поранені
15 квiтня, 05:17
Український лідер заявив про важливість продовження допомоги Україні в усіх можливих формах
Зеленський зустрівся з нідерландським монархом
16 квiтня, 19:34
Переможець парламентських перегонів в Угорщині Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром на початку травня
Зеленський відповів, чи готова Україна до діалогу з новим керівництвом Угорщини
22 квiтня, 19:41
Бабіш:«Важливо, щоб ми зустрілися»
Премʼєр Чехії Бабіш уперше зустрінеться із Зеленським: що відомо
2 травня, 11:50
Володимир Зеленський наголосив, що такі результати є прямою відповіддю на російський терор проти українських міст
Зеленський повідомив про ураження ракетного корабля РФ «Каракурт»
3 травня, 14:10
Володимир Зеленський вже окреслив три головні теми на саміті
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти
4 травня, 09:45
Близькість дронів до російської території обмежила дії ППО через ризик ескалації
Фінляндія відмовилася збивати дрони, що порушили її повітряний простір: причина
4 травня, 17:21
Президент: Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати
Зеленський іронічно відреагував на відключення інтернету в РФ
5 травня, 19:42
Речник Кремля також офіційно оголосив про завершення тридобового гуманітарного перемир'я
Пєсков: Путін чекає Зеленського в Москві, а «СВО» зупиниться в будь-який момент
12 травня, 12:46

Політика

Україна готує відповідь на масований удар РФ: Зеленський розповів деталі
Україна готує відповідь на масований удар РФ: Зеленський розповів деталі
Рада ухвалила закон про ритуал прощання з воїнами, яких суд визнав померлими
Рада ухвалила закон про ритуал прощання з воїнами, яких суд визнав померлими
Щорічний військовий вишкіл для українців: з’явилися деталі законопроєкту
Щорічний військовий вишкіл для українців: з’явилися деталі законопроєкту
Електронні повістки і відеофіксація: зареєстровано законопроєкт про реформу ТЦК
Електронні повістки і відеофіксація: зареєстровано законопроєкт про реформу ТЦК
Бронювання від мобілізації стане платним? У Раді з'явився законопроєкт
Бронювання від мобілізації стане платним? У Раді з'явився законопроєкт
1560 дронів за добу. Президент назвав головну ціль російського удару
1560 дронів за добу. Президент назвав головну ціль російського удару

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua