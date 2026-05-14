Україна готує відповідь на масований удар РФ: Зеленський розповів деталі

За словами президента, за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Йшлося про наслідки масованого російського обстрілу, захист від наступних ударів, а також відповідь на сьогоднішній удар РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Першим питанням була детальна доповідь наших військових по захисній операції, яка відбувалася цими днями, від масованого та фактично безперервного російського удару, що тривав майже дві доби. Це спеціальна терористична тактика росіян, які накопичували дрони та ракети протягом певного часу та свідомо вирахували удар таким чином, щоб його масштаб був значним та ускладнення для нашої ППО – найбільшими», – розповів він.

Президент наголосив, що за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів був 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст.

«Разом із військовими командувачами, міністром оборони, міністром енергетики та іншими залученими посадовцями детально обговорили наявні потреби наших сил захисту неба та збільшення постачання необхідного обладнання, зокрема радарів. Щодо цього були конкретні доручення Генеральному штабу Збройних Сил, Повітряним силам та Міністерству оборони України», – зазначив Зеленський.

Очільник України заслухав доповіді про влучання у різних областях: від Рівного та Франківська до Києва та Харківщини.

«Зараз у Києві досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування під’їзду житлового будинку, який був практично знесений з першого по девʼятий поверх через цю російську атаку. Невідома доля майже 20 людей, які могли бути в цьому будинку. Станом на зараз відомо про сімох загиблих і 39 поранених тільки в Києві. Залучені всі необхідні сили ДСНС України, Національної поліції, комунальних та медичних служб», – розповів він.

Зеленський повідомив, що обговорить з українськими дипломатами їхні завдання, зокрема пошук ракет для ППО. За його словами, всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них.

«Це пріоритет номер один, і від достатнього забезпечення наших сил захисту неба залежатиме, зокрема, і оцінка роботи української дипломатії в травні – червні. Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар», – додав президент.

Як відомо, вдень 13 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия, Хмельницький, Івано-Франківськ тощо. Уночі 14 травня обстріл продовжився, зокрема російські війська завдали одного з наймасштабніших ударів по Києву.

До слова, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що загроза нових ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом залишається високою. Під час останньої атаки ворог не застосовував крилаті ракети морського базування «Калібр» або ж «Іскандер-К». Натомість росіяни зробили ставку на стратегічну авіацію та балістичне озброєння типу «Іскандер-М».