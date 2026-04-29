Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026

Дайджест новин 29 квітня 2026 року

Президент Володимир Зеленський підписав санкційні укази проти Росії та Білорусі. Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Російський диктатор Володимир Путін поговорив з президентом США Дональдом Трампом.

«Главком» склав добірку головних подій 29 квітня.

Зеленський запровадив санкції проти РФ та Білорусі

фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав санкційні укази проти російських суб’єктів, причетних до викрадення українських дітей, і суден тіньового флоту РФ.

Перший санкційний пакет – проти 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України та нав’язування їм російської ідеології. Серед них – «уповноважені з прав дитини» низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади держави-агресорки, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.

До другого санкційного списку ввійшли 23 морські судна, які Росія використовує для експорту нафти й нафтопродуктів. Ці танкери в обхід санкцій перевозять енергоресурси з російських портів до країн, що й далі купують нафту в Росії.

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів обмеження проти білоруських підприємств за сприяння РФ у збройній агресії проти України та осіб, що наближені до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп поговорив з Путіним

фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін поговорив з президентом США Дональдом Трампом. Розмова тривала понад півтори години.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав розмову політиків «відвертою і діловою». За словами помічника Путіна, під час телефонного дзвінка очільники РФ і США спілкувалися про війну в Україні та на Близькому Сході, а також обговорили нещодавній замах на Трампа.

Уряд вирішив не підіймати ціни на електроенергію для населення

Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Він як і раніше становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.

Для будинків та квартир з електроопаленням, а також багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 грн за кВт⋅год.

Сили оборони уразили два російських гелікоптери у Воронезькій області

скриншот з відео СБС

Оператори Сил безпілотних систем уразили гелікоптери Мі-17 та Мі-28 у Воронезькій області РФ. На момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію.

Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів БпЛА. У результаті влучань обидві цілі уражено

Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора Університету Шевченка

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту.

27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.

Інші важливі новини