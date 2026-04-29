Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026

фото: Getty Images, колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 29 квітня 2026 року

Президент Володимир Зеленський підписав санкційні укази проти Росії та Білорусі. Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Російський диктатор Володимир Путін поговорив з президентом США Дональдом Трампом.

«Главком» склав добірку головних подій 29 квітня.

Зеленський запровадив санкції проти РФ та Білорусі

Президент України Володимир Зеленський підписав санкційні укази проти російських суб’єктів, причетних до викрадення українських дітей, і суден тіньового флоту РФ.

Перший санкційний пакет – проти 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України та нав’язування їм російської ідеології. Серед них – «уповноважені з прав дитини» низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади держави-агресорки, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.

До другого санкційного списку ввійшли 23 морські судна, які Росія використовує для експорту нафти й нафтопродуктів. Ці танкери в обхід санкцій перевозять енергоресурси з російських портів до країн, що й далі купують нафту в Росії.

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів обмеження проти білоруських підприємств за сприяння РФ у збройній агресії проти України та осіб, що наближені до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп поговорив з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін поговорив з президентом США Дональдом Трампом. Розмова тривала понад півтори години.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав розмову політиків «відвертою і діловою». За словами помічника Путіна, під час телефонного дзвінка очільники РФ і США спілкувалися про війну в Україні та на Близькому Сході, а також обговорили нещодавній замах на Трампа.

Уряд вирішив не підіймати ціни на електроенергію для населення

Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Він як і раніше становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.

Для будинків та квартир з електроопаленням, а також багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 грн за кВт⋅год.

Сили оборони уразили два російських гелікоптери у Воронезькій області

Оператори Сил безпілотних систем уразили гелікоптери Мі-17 та Мі-28 у Воронезькій області РФ. На момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію.

Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів БпЛА. У результаті влучань обидві цілі уражено

Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора Університету Шевченка

Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту.

27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.

Інші важливі новини

  • Уряд продовжив дію кешбеку на пальне.
  • США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС.
  • Кабмін виділив 2 млрд грн на компенсації за зруйноване обстрілами житло.

Читайте також

Європа не готова до розпаду НАТО
Альтернативи НАТО поки немає. Європа опинилася без чіткого плану
2 квiтня, 10:57
Орбан стверджує, що світ переживає серйозну енергетичну кризу, а Європа опинилася в небезпеці
«Ми повинні думати не про Путіна». Орбан вигадав, як завершити енергетичну кризу у світі
2 квiтня, 18:04
Вбивство військового ТЦК у Львові, удар по Харкову. Головне за 2 квітня 2026
Вбивство військового ТЦК у Львові, удар по Харкову. Головне за 2 квітня 2026
2 квiтня, 21:37
Глава держави наголосив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер «провели забагато часу» з Путіним
Зеленський пояснив, чому США ігнорують докази російської допомоги Ірану
9 квiтня, 09:46
Президент Чехії назвав головну загрозу для НАТО
Трамп перевершив Путіна. Президент Чехії зробив гучну заяву
9 квiтня, 17:08
Партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині
Зеленський привітав Мадяра та його партію з перемогою на виборах
12 квiтня, 23:52
Зеленський вважає, що нині відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України
Повернення чоловіків призовного віку в Україну. Зеленський зробив заяву
14 квiтня, 16:34
За словами глави Білого дому, Тегеран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку
Ормузьку протоку буде відкрито назавжди? Трамп зробив заяву
17 квiтня, 18:50
За словами президента, Україна готова до діалогу в будь-якому форматі
Зеленський назвав найшвидший сценарій завершення війни
20 квiтня, 23:52

Події в Україні

Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Лінія фронту станом на 29 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 квітня 2026. Зведення Генштабу
У Харкові вибухнув автомобіль біля супермаркету: мер повідомив деталі
У Харкові вибухнув автомобіль біля супермаркету: мер повідомив деталі
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
Ворог майже 90 разів атакував Дніпропетровщину: дві людини загинуло
Ворог майже 90 разів атакував Дніпропетровщину: дві людини загинуло
Червоний Хрест вимагає від Росії надати інформацію про стан мешканців заблокованих Олешок
Червоний Хрест вимагає від Росії надати інформацію про стан мешканців заблокованих Олешок

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
