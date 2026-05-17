Далекобійні «санкції» України подолали понад 500 км і дісталися Московського регіону – Зеленський

Максим Бурич
Зеленський наголосив, що перенесення ударів углиб території Росії є абсолютно справедливою та законною відповіддю України
колаж: glavcom.ua
Зеленський: Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення чергової глибокої спецоперації у тилу ворога. Українські далекобійні засоби ураження змогли подолати відстань у понад 500 кілометрів і, попри найвищу концентрацію систем протиповітряної оборони окупантів, вразили визначені цілі у Московському регіоні Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на Володимира Зеленського.

Чергова успішна атака на військові чи стратегічні об'єкти окупантів у Московській області стала результатом чіткої та скоординованої роботи українських силовиків. Володимир Зеленський висловив вдячність Службі безпеки України та всім складовим Сил оборони за високу точність і професіоналізм під час планування та виконання цього складного завдання.

«Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за влучність», – підкреслив Зеленський.

Головною особливістю місії стало те, що українським повітряним засобам довелося працювати в умовах екстремальної протидії. Московський регіон є найбільш захищеною зоною в РФ, куди стягнуто максимальну кількість сучасних зенітно-ракетних комплексів та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Попри це, українська зброя успішно виконала бойове завдання.

«Дистанція від державного кордону України – більше 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні – найбільша. Але долаємо. Слава Україні», – розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що перенесення ударів углиб території Росії є абсолютно справедливою та законною відповіддю України на затягування війни, щоденний ракетний терор і постійні обстріли мирних українських міст та селищ.

Нагадаємо, безпілотники вночі завдали масованих ударів по Підмосков'ї та тимчасово окупованому Криму. У Зеленограді загорівся технопарк «Елма» – серце російського мікроелектронного кластера, де розташований і стратегічний завод «Ангстрем». Крім того, під атакою були військові аеродроми «Кача» й «Бельбек» під Севастополем.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

