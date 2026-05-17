Далекобійні «санкції» України подолали понад 500 км і дісталися Московського регіону – Зеленський

Зеленський: Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення чергової глибокої спецоперації у тилу ворога. Українські далекобійні засоби ураження змогли подолати відстань у понад 500 кілометрів і, попри найвищу концентрацію систем протиповітряної оборони окупантів, вразили визначені цілі у Московському регіоні Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Чергова успішна атака на військові чи стратегічні об'єкти окупантів у Московській області стала результатом чіткої та скоординованої роботи українських силовиків. Володимир Зеленський висловив вдячність Службі безпеки України та всім складовим Сил оборони за високу точність і професіоналізм під час планування та виконання цього складного завдання.

«Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо… — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 17, 2026

«Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за влучність», – підкреслив Зеленський.

Головною особливістю місії стало те, що українським повітряним засобам довелося працювати в умовах екстремальної протидії. Московський регіон є найбільш захищеною зоною в РФ, куди стягнуто максимальну кількість сучасних зенітно-ракетних комплексів та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Попри це, українська зброя успішно виконала бойове завдання.

«Дистанція від державного кордону України – більше 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні – найбільша. Але долаємо. Слава Україні», – розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що перенесення ударів углиб території Росії є абсолютно справедливою та законною відповіддю України на затягування війни, щоденний ракетний терор і постійні обстріли мирних українських міст та селищ.

Нагадаємо, безпілотники вночі завдали масованих ударів по Підмосков'ї та тимчасово окупованому Криму. У Зеленограді загорівся технопарк «Елма» – серце російського мікроелектронного кластера, де розташований і стратегічний завод «Ангстрем». Крім того, під атакою були військові аеродроми «Кача» й «Бельбек» під Севастополем.