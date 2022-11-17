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Зеленський повідомив, що йому надходила пропозиція евакуювати Київ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський повідомив, що йому надходила пропозиція евакуювати Київ
фото ілюстративне

Глава держави: «Якби не було людей в Україні – ми б її втратили»

Після першого російського ракетного удару по столиці України президент Володимир Зеленський отримав пропозицію евакувати населення столиці. Про це він повідомив під час пресконференції в ефірі телемарафону. 

Проте ініціаторів цієї ідеї глава держави не назвав.

«Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю – усе населення, закрити всю інфраструктуру, магазини, вимкнути всю електрику. Виходячи з того, що могло не бути світла, питної води. Це було в перший день ракетних ударів», – заявив Зеленський.

У відповідь він поставив зустрічне запитання: «А коли будуть ракетні удари по всій країні, куди ми її будемо евакуювати? В Польщу, Румунію?».

Президент зазначив, що російські загарбники та влада завдають ракетних ударів по всій території України. Але люди живуть і працюють, чимало з них – повернулось з безпечних країн і повертається й зараз.

«Ви можете вийти і сказати – сьогодні прилетіла ракета, нам здається, що це буде і завтра. Якби не було людей в Україні – ми б її втратили. Ви вважаєте, що країну мають захищати люди з автоматами? У них немає дружин і дітей? Для них мотивація – це їхні сім’ї. А якщо їхні сім’ї виїхали, що вони захищають? Так, вони будуть землю захищати. Якби не було людей в Україні – ми втратили б нашу державу», – додав він.

Нагадаємр, що у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста.

Теги: Київ війна росія окупанти Україна Володимир Зеленський

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