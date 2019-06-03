Зеленський обіцяє справедливе покарання для винних у смерті 5-річного хлопчика



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Помер хлопчик, поранений поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому Фото: InfoResist

Президент запевнив, що не буде жодної спроби зам'яти цю справу

Президент України Володимир Зеленський обіцяє справедливе покарання для винних у смерті 5-річного хлопчика, яким загинув після кульового поранення в голову.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.