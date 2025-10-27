Жінка викинула з вікна п’ятого поверху собаку знайомої: яке покарання може отримати

За вбивство собаки жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років

Під час сварки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жінка взяла за шкіру собаку, власницею якої була її знайома, та кинула її у вікно

У Києві судитимуть жінку, яка під час сварки викинула з вікна п’ятого поверху собаку знайомої, внаслідок чого тварина загинула. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Зазначається, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка обвинувачується у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі, вчиненому в активний спосіб (ч. 3 ст. 299 КК України).

Слідство встановило, що обвинувачена у квартирі посварилася зі своєю знайомою. Під час сварки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вона взяла за шкіру собаку породи фокстер’єр, на прізвисько Бобчик, власницею якої була її знайома та кинула її у вікно п’ятого поверху.

«Внаслідок падіння тварина отримала численні травми внутрішніх органів, внаслідок чого загинула», – повідомили у прокуратурі.

Фокстер’єр на прізвисько Бобчик отримав численні травми внутрішніх органів, внаслідок чого загинув фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті за жорстоке поводження з тваринами передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.