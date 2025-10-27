Головна Київ Новини
search button user button menu button

Жінка викинула з вікна п’ятого поверху собаку знайомої: яке покарання може отримати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Жінка викинула з вікна п’ятого поверху собаку знайомої: яке покарання може отримати
За вбивство собаки жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Під час сварки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жінка взяла за шкіру собаку, власницею якої була її знайома, та кинула її у вікно 

У Києві судитимуть жінку, яка під час сварки викинула з вікна п’ятого поверху собаку знайомої, внаслідок чого тварина загинула. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Зазначається, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка обвинувачується у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі, вчиненому в активний спосіб (ч. 3 ст. 299 КК України).

Слідство встановило, що обвинувачена у квартирі посварилася зі своєю знайомою. Під час сварки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вона взяла за шкіру собаку породи фокстер’єр, на прізвисько Бобчик, власницею якої була її знайома та кинула її у вікно п’ятого поверху.

«Внаслідок падіння тварина отримала численні травми внутрішніх органів, внаслідок чого загинула», – повідомили у прокуратурі.

Фокстер’єр на прізвисько Бобчик отримав численні травми внутрішніх органів, внаслідок чого загинув
Фокстер’єр на прізвисько Бобчик отримав численні травми внутрішніх органів, внаслідок чого загинув
фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті за жорстоке поводження з тваринами передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.  

Теги: прокуратура слідство тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурор ще 8 вересня вирішив не порушувати справу через демонстрацію червоно-чорного прапора
Польська прокуратура відмовилась розслідувати скандал з прапором ОУН-УПА на концерті Макса Коржа
30 вересня, 06:56
Влучання російського дрона спричинило масштабну пожежу
Атака на Харківщину: через російський дрон загинуло 13 тис свиней
3 жовтня, 10:33
Правоохоронці оголосили фігурантам підозри
Третя штурмова прокоментувала затримання військових на Тернопільщині
15 жовтня, 23:46
Обличчя і номера нападників жінка не запам’ятала, оскільки вони були в шоломах, а квадроцикли – в болоті
У селі на Закарпатті туристи на квадроциклах побили місцевих господарів
5 жовтня, 16:55
Два чорних котики – брати, власники врятували їх кошенятами
У Києві двоє котів самостійно відкрили двері та втекли з квартири
3 жовтня, 16:20
Військовий іде за котом
Київський ТЦК заперечив, що мобілізував кота
5 жовтня, 16:22
Нейрохірург прооперував пацієнтку та здійснив їй заміну хребтового імпланта
У Хмельницькому нейрохірург отримав підозру через смерть пацієнтки
11 жовтня, 15:23
Слідство встановило, що АЗС працювала із порушенням вимог чинного законодавства
Правоохоронці закрили АЗС на Київщині, яка продавала неякісне пальне без ліцензій
13 жовтня, 14:03
Випадки сказу зафіксовано у безпритульних кота та собаки
На Київщині зафіксовано два випадки сказу у безпритульних тварин
14 жовтня, 17:08

Новини

Смертельна ДТП на Броварщині: поліція затримала нетверезого водія
Смертельна ДТП на Броварщині: поліція затримала нетверезого водія
Жінка викинула з вікна п’ятого поверху собаку знайомої: яке покарання може отримати
Жінка викинула з вікна п’ятого поверху собаку знайомої: яке покарання може отримати
У Києві 28 жовтня – 2 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 28 жовтня – 2 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
Екстрені відключення світла у Києві замінено на стабілізаційні
Екстрені відключення світла у Києві замінено на стабілізаційні
У Києві п’яний працівник автомийки викрав та розбив BMW клієнта: деталі справи
У Києві п’яний працівник автомийки викрав та розбив BMW клієнта: деталі справи
Суд призначив суворе покарання студенту за трюк із велосипедом у київському метро
Суд призначив суворе покарання студенту за трюк із велосипедом у київському метро

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua