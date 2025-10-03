Головна Країна Події в Україні
Атака на Харківщину: через російський дрон загинуло 13 тис свиней

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Харківщину: через російський дрон загинуло 13 тис свиней
Влучання російського дрона спричинило масштабну пожежу
колаж: glavcom.ua

Росіяни атакували дроном свиноферму, у пожежі загинуло величезне поголів’я

Внаслідок російської атаки безпілотним літальним апаратом по сільськогосподарському підприємству в Нововодолазькій громаді на Харківщині загинуло близько 13 тис свиней. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Атака на Харківщину: через російський дрон загинуло 13 тис свиней фото 1
фото: ДСНС Харківщини
Атака на Харківщину: через російський дрон загинуло 13 тис свиней фото 2
фото: ДСНС Харківщини

Як зазначають рятувальники, влучання спричинило масштабну пожежу, яка охопила вісім будівель, призначених для утримання тварин. Загальна площа займання склала 13,6 тис кв. м. Крім масової загибелі тварин, внаслідок удару постраждав співробітник підприємства.

Атака на Харківщину: через російський дрон загинуло 13 тис свиней фото 3
фото: ДСНС Харківщини
Атака на Харківщину: через російський дрон загинуло 13 тис свиней фото 4
фото: ДСНС Харківщини

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації були залучені 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, включаючи піротехніків та офіцера-рятувальника громади.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня російська терористична армія завдала масованого удару по території України. За інформацією Telegram-каналу «ППО радар», оприлюднено дані про рух ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основними цілями атаки стали Полтавська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Київська та Сумська області, а також інші ключові регіони країни. Зазначається, що було застосовано 17 крилатих та сім балістичних ракет, а також близько 300 БпЛА.

