У селі на Закарпатті туристи на квадроциклах побили місцевих господарів

Обличчя і номера нападників жінка не запам’ятала, оскільки вони були в шоломах, а квадроцикли – в болоті

Організатор турів на квадроциклах побив чоловіка, до якого без дозволу заїхав на подвір’я

У гірському селі Закарпатської області туристи на квадроциклах самовільно заїхали на приватне подвір’я, а після зауважень від господаря, побили його і погрожували дружині. Як інформує «Главком», про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Інцидент стався у п’ятницю, 3 жовтня, у селі Розтока. За словами правоохоронців, на неогороджене подвір’я до потерпілого заїхала група орієнтовно на п’ятнадцяти квадроциклах.

Коли 62-річний господар пішов з’ясувати, чому туристи катаються по його грядках з овочами, один з нападників облаяв його, а потім став жорстоко бити. Нападник повалив господаря на землю та продовжив бити ногами. У цей час інший водій зухвало почав їхати квадроциклом на літню жінку, що просила їх зупинитись.

«Потерпілого направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості нанесених травм. У рамках слідства встановлюються усі обставини події», – зазначили у прокуратурі.

Як передає Zaxid.net, 63-річна Дарія Клим розповіла, що її 62-річний чоловік, Іван Лізанець побачив, як на подвір’я їдуть близько 15 квадроциклів. Він вибіг на вулицю, щоб зупинити їх і попередити, що це прибудинкова територія й дороги там немає.

Господиня пояснила, що їхнє подвір’я не обгороджене, бо ділянка велика, ще й нерівна гориста місцевість,. Тому ставити паркан для простих селян доволі дороговартісно.

«Для тих, хто не знає: у гірських сільських районах не всюди стоять паркани. Земельні ділянки бувають великими, на нерівній місцевості, тому паркан там – велика розкіш. Сусіди добре знають межі своїх ділянок за орієнтирами, але, зрозуміло, турист цього знати не може. І ніхто на нього за це з вилами не кидається – намагаємось просто пояснити, що це приватна територія», – уточнив її син Василь Клим.

Дарія Клим зазначає, що від квадроциклів був такий шум, що вона спершу подумала, що це – російська ракета.

«Сказати Іван нічого не міг, адже було гучно через рев двигунів, тому він махнув рукою, щоб зупинити квадроцикли. Перший водій зупинився, я так зрозуміла, що він був головний, далі за ним вся колона теж стала. Іван каже: «Ви що не бачите, що тут нема дороги, ви що хочете в хату в’їхати?“ А той чоловік нічого не сказав, підійшов до Івана і вдарив його кулаком по голові. Мій чоловік такого не очікував і впав. Далі нападник почав його копати», – розповіла Дарія Клим.

Жінка кинулася на допомогу чоловіку, тоді інший водій квадроцикла почав їхати прямо на неї, по городу.

«По моркві, по капусті. Я втікала. Там була ще квасоля на тиках, то він зупинився. Він почав мене обзивати. Далі дав команду всім іншим їхати. Але спершу поїхали тільки нападники. А люди залишилися, лише коли я подзвонила в поліцію, вони почали втікати. По полях їздили. Один з нападників вернуся і пригрозив нам», – сказала жінка.

На місце події приїхала поліція й опитала постраждалих, але нападників вже не було. Обличчя і номера нападників жінка не запам’ятала, оскільки вони були в шоломах, а квадроцикли – в болоті.

«У чоловіка голова болить, сльозиться око. Ми в лікарню не зверталися. Бо чоловік й так по лікарнях їздить. У нього пухлина в голові. Ми маємо в листопаді йти на огляд – чи вона не збільшилася», – зазначила жінка.

Раніше у Києві за жорстоке побиття велосипедиста затримали Олександра Хілика – водія люксового позашляховика Mercedes-Benz G500. Хілик фігурує у гучному кримінальному провадженні. Його підозрюють у розкраданні коштів у військових: зокрема, у справі про постачання неякісного зимового одягу одній з військових частин на суму понад 25 млн грн.

Факт розкрадання був зафіксований у 2022 році, а у 2024 році слідчий суддя подовжував строки досудового розслідування по цій справі.