У Києві двоє котів самостійно відкрили двері та втекли з квартири

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві двоє котів самостійно відкрили двері та втекли з квартири
Два чорних котики – брати, власники врятували їх кошенятами
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Вночі коти самостійно відкрили вхідні двері зсередини і подалися досліджувати під’їзд

У столиці два чорних коти-брати вирішили влаштувати собі «велику пригоду». Вночі вони відчинили зсередини двері квартири й утекли у під’їзд. Один із втікачів спустився вниз, де його швидко впіймали власники. Інший – видерся на дах і застряг у вентиляційному отворі. Про це повідомила Команда порятунку тварин Києва, інформує «Главком».

«Новий світ виявився зовсім не гостинним: ні миски, ні їжі, лише холодний полон і гучне «мяу» на допомогу», – розповіли у Команді порятунку тварин Києва.

Рятувальники допомогли повернути пухнастого втікача додому, тепер брати знову разом, а їхня «велика пригода» закінчилася мирно.

фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Зоозахисники наголосили: аби уникнути подібних випадків, варто встановити додатковий захист на двері й вікна – адже навіть у власному будинку тварина може опинитися у небезпечній пастці.

Раніше Главком писав, що на одному з вінницьких підприємств, яке робить обладнання для переробки деревини, клієнт із Сум зробив замовлення. Його виготовили, упакували та відправили замовнику «Новою поштою», але з невеликим бонусом – маленьким кошеням. Через місяць потрібно було зробити уточнення, тож вінницькі підприємці зв’язалися з сумськими і на питання: «Чи все добре працює?», отримали неочікувану відповідь: «Так, все супер. До речі, дякуємо за котика». Яким чином кошеня потрапило до обладнання, невідомо.

