У Києві двоє котів самостійно відкрили двері та втекли з квартири

Вночі коти самостійно відкрили вхідні двері зсередини і подалися досліджувати під’їзд

У столиці два чорних коти-брати вирішили влаштувати собі «велику пригоду». Вночі вони відчинили зсередини двері квартири й утекли у під’їзд. Один із втікачів спустився вниз, де його швидко впіймали власники. Інший – видерся на дах і застряг у вентиляційному отворі. Про це повідомила Команда порятунку тварин Києва, інформує «Главком».

«Новий світ виявився зовсім не гостинним: ні миски, ні їжі, лише холодний полон і гучне «мяу» на допомогу», – розповіли у Команді порятунку тварин Києва.

Рятувальники допомогли повернути пухнастого втікача додому, тепер брати знову разом, а їхня «велика пригода» закінчилася мирно.

Кіт-втікач опинився у вентиляції, звідки вибратися самостійно не зміг фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Пошук кота-втікача вели рятувальники фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Рятувальну операцію провели зоозахисники фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Зоозахисники наголосили: аби уникнути подібних випадків, варто встановити додатковий захист на двері й вікна – адже навіть у власному будинку тварина може опинитися у небезпечній пастці.

