З’явилися фото квартири чоловіка, який влаштував теракт у Києві

Єлизавета Жабська
Згоріла квартира, у якій був прописаний стрілець, який влаштував теракт у Києві 18 квітня
фото: «Суспільне»

Люди несуть квіти до столичного супермаркету «Велмарт»

Журналісти показали кадри зсередини згорілої квартири, у якій був прописаний стрілець, який влаштував теракт в Києві 18 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Майже вся оселя терориста вигоріла, вціліли деякі документи.

Тим часом люди несуть квіти до столичного супермаркету «Велмарт» у Голосіївському районі, де вчора стався теракт. Територія довкола магазину досі загороджена поліцейською стрічкою. Супермаркет не працюватиме до 27 квітня.

Нагадаємо, Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. 

Як повідомлялося, під час учорашнього теракту в столиці зафіксовано на відео бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. «Також у лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

