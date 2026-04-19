З’явилися фото квартири чоловіка, який влаштував теракт у Києві

Згоріла квартира, у якій був прописаний стрілець, який влаштував теракт у Києві 18 квітня

Люди несуть квіти до столичного супермаркету «Велмарт»

Журналісти показали кадри зсередини згорілої квартири, у якій був прописаний стрілець, який влаштував теракт в Києві 18 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Майже вся оселя терориста вигоріла, вціліли деякі документи.

5 фото На весь екран







Тим часом люди несуть квіти до столичного супермаркету «Велмарт» у Голосіївському районі, де вчора стався теракт. Територія довкола магазину досі загороджена поліцейською стрічкою. Супермаркет не працюватиме до 27 квітня.

April 19, 2026

Нагадаємо, Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків.

Як повідомлялося, під час учорашнього теракту в столиці зафіксовано на відео бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. «Також у лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.