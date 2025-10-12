Головна Країна Суспільство
На Івано-Франківщині зіткнулись легковик та мікроавтобус: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Івано-Франківщині зіткнулись легковик та мікроавтобус: є постраждалі
Автопригода трапилася 11 жовтня близько 22:00 в селі Майдан Ямницької територіальної громади
фото: Нацполіція

Інформація про постраждалих та кількість уточняється

На Івано-Франківщині сталась ДТП, у якій декілька осіб травмувались після зіткнення мікроавтобуса з легковиком. Про це повідомляє поліція Івано-Франківщини, пише «Главком».

На місці працювали правоохоронці, які повідомили, що автопригода трапилася 11 жовтня близько 22:00 в селі Майдан Ямницької територіальної громади.

За попередньою інформацією, унаслідок зіткнення легковика Jeep та мікроавтобуса Mercedes Sprinter тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса та пасажири.

Інформація про постраждалих та кількість уточняється. 

Нагадаємо, у ДТП на Харківщині загинули дві людини. За повідомленням поліції, 17 вересня в селі Вільшани на автошляху Харків-Охтирка сталося зіткнення автомобілів ВАЗ-217230 та Mercedes Benz Sprinter, які рухалися у зустрічному напрямку.

