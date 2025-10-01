В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї: статистика

Найбільш масово зброя зникає у великих містах та регіонах, де ведуться активні бойові дії

Втрати та викрадення зброї в Україні сягнули майже пів мільйона одиниць

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Це свідчить про майже дворазове зростання цього показника лише за останній рік, що викликає серйозне занепокоєння. За даними Міністерства внутрішніх справ, загальна кількість втраченої та викраденої зброї зросла з 270,9 тисячі у вересні 2024 року до 491,4 тисячі у вересні цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

інфографіка: Опендатабот

Аналіз даних свідчить, що в абсолютній більшості випадків зброю втрачають (94%), а не викрадають (6%).

інфографіка: Опендатабот

Найчастіше зникають автомати – понад 149 тисяч одиниць (майже третина від загальної кількості). На другому місці – мисливські рушниці (понад 135 тисяч). Найбільш масово зникають автомат АК-74 (понад 99 тисяч випадків) та пістолет Макарова (понад 21 тисячу). Понад половина зниклої зброї є іноземного виробництва (58%). Вітчизняна зброя становить лише 17% від обсягу втрат.

інфографіка: Опендатабот

Найбільш масово зброя зникає у великих містах та регіонах, де ведуться активні бойові дії або була окупація. Київ лідирує за кількістю зниклої та втраченої зброї – 78,5 тисяч одиниць. На другому місці Донеччина – 72,2 тисячі одиниць. Також до п'ятірки лідерів входять Миколаївщина (50,1 тис.), Київщина (50,1 тис.) та Запорізька область (36,9 тис.).

Нагадаємо, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Наразі є домовленості зі США, Європою, Близьким Сходом та Африкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені», – каже глава держави.

Український лідер наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.