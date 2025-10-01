Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї: статистика

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї: статистика
Найбільш масово зброя зникає у великих містах та регіонах, де ведуться активні бойові дії
колаж: glavcom.ua

Втрати та викрадення зброї в Україні сягнули майже пів мільйона одиниць

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Це свідчить про майже дворазове зростання цього показника лише за останній рік, що викликає серйозне занепокоєння. За даними Міністерства внутрішніх справ, загальна кількість втраченої та викраденої зброї зросла з 270,9 тисячі у вересні 2024 року до 491,4 тисячі у вересні цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї: статистика фото 1
інфографіка: Опендатабот

Аналіз даних свідчить, що в абсолютній більшості випадків зброю втрачають (94%), а не викрадають (6%).

В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї: статистика фото 2
інфографіка: Опендатабот

Найчастіше зникають автомати – понад 149 тисяч одиниць (майже третина від загальної кількості). На другому місці – мисливські рушниці (понад 135 тисяч). Найбільш масово зникають автомат АК-74 (понад 99 тисяч випадків) та пістолет Макарова (понад 21 тисячу). Понад половина зниклої зброї є іноземного виробництва (58%). Вітчизняна зброя становить лише 17% від обсягу втрат.

В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї: статистика фото 3
інфографіка: Опендатабот

Найбільш масово зброя зникає у великих містах та регіонах, де ведуться активні бойові дії або була окупація. Київ лідирує за кількістю зниклої та втраченої зброї – 78,5 тисяч одиниць. На другому місці Донеччина – 72,2 тисячі одиниць. Також до п'ятірки лідерів входять Миколаївщина (50,1 тис.), Київщина (50,1 тис.) та Запорізька область (36,9 тис.).

Нагадаємо, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Наразі є домовленості зі США, Європою, Близьким Сходом та Африкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені», – каже глава держави.

Український лідер наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем. 

Читайте також:

Теги: зброя українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські діти на зустрічі з президентом Зеленським в україно-угорській школі у Будапешті
«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)
27 вересня, 18:14
Чоловік спочатку почав ображати активістку, а згодом ударив її головою в обличчя
У Варшаві затримано чоловіка за побиття польської активістки, яка заступилась за українку
25 вересня, 07:08
Віта Русакова, старший кухар стрілецького батальйону 143-ї ОМБр
Понад два роки готувала на фронті їжу для захисників. Згадаймо Віту Русакову
23 вересня, 09:00
Зеленський: Є попит на нашу зброю
Україна частково відкриває експорт зброї – президент
19 вересня, 20:49
Сенат Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: що зміниться
Сенат Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: що зміниться
18 вересня, 00:45
За словами президента, у нові пакети військової допомоги, зокрема, ввійдуть ракети для Patriot і Himars
Зеленський розповів, яку американську зброю отримає Україна у перших пакетах Purl
17 вересня, 18:10
Рекомендації передбачають заходи з інформування українців і підтримку в поверненні додому
ЄС схвалив рекомендації щодо завершення тимчасового захисту для українців
16 вересня, 16:25
Дмитра Хилюка вдалося визволити з полону 24 серпня цього року
«Садизм у чистому вигляді». Журналіст, що повернувся після трьох років полону, розказав про ставлення росіян до українців
13 вересня, 18:14
У одного з підозрюваних знайшли синтетичний наркотик мефедрон
У Варшаві троє нападників побили молодих людей за те, що вони українці
5 вересня, 13:38

Суспільство

У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван снігові замети
У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван снігові замети
Активісти «Жовтої Стрічки» розгорнули прапор України біля окупованої «Донбас Арени»
Активісти «Жовтої Стрічки» розгорнули прапор України біля окупованої «Донбас Арени»
В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї: статистика
В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї: статистика
Тривалий час вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Карюкова
Тривалий час вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Карюкова
«Куплю хату на Донбасі». Військові розповіли, навіщо в складчину купують житло у зоні бойових дій
«Куплю хату на Донбасі». Військові розповіли, навіщо в складчину купують житло у зоні бойових дій
В Україні очікуються дощі та сильний вітер: погода на 1 жовтня 2025
В Україні очікуються дощі та сильний вітер: погода на 1 жовтня 2025

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua