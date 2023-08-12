Клопотенко після скандалу зі шкільним меню захотів піти в політику

За словами Євгена Клопотенка, він «вже в політиці», просто не є політиком

Євген Клопотенко стверджує, що «міг би піти в політику прямо зараз», проте це негативно вплине на українську кулінарію

Відомий український ресторатор та популяризатор української кухні Євген Клопотенко заявив, що «зі своїм рейтингом впізнаваності може легко йти в політику».

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Він наголосив, що проблема тільки в тому, що він так би й не проти був очолити якесь міністерство, проте доведеться відмовитися від ресторанів, а це не піде на користь українській кухні.

«Зі своїм рейтингом впізнаваності я можу легко піти в політику. Придумаємо кампанію, наберемо політтехнологів… Але куди йти? Депутатом бути та писати закони? Я не писатиму закони — не вмію і ніколи не хотів. Очолити міністерство? Супер! Я «за» очолити міністерство. Але мені треба відмовитись від своїх бізнесів публічно. Я відмовлюся, зароблятиму 48 тис. грн. Я не проти. Але всі свої ресторани куди подіти? Закрити просто? Щоб що? Щоб країна процвітала? Я радий… Але я вигадав іншу стратегію», – заявив Клопотенко.

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Клопотенко додав, що він «вже в політиці».

«Мені зараз на написання програми для шкільного харчування потрібно $150 тис. У міністерстві кажуть: давай ми тобі дамо. Я кажу: не треба. Я не хочу брати гроші у держави. Я візьму свої, які бізнес приносить, напишу програму та зміню шкільне харчування. Це ж набагато легше. Я вже в політиці, якщо можна так сказати, тому що змінюю якісь суспільні процеси, я маю якусь думку, яка впливає на суспільство», – зазначив Клопотенко.

Клопотенко міркує, що він начебто й не політик, але активно консультує, допомагає, дає свої сили та енергію, душу, гроші – все, «щоб тільки наша країна ставала кращою». Водночас він готовий безпосередньо зайнятися політикою, якщо як зараз, буде неодруженим та бездітним до своїх 45-50 років, а потім його «або посадять, або уб’ють».

Зазначимо, що на таку пропозицію Клопотенка реакція українців досить неоднозначна. Користувачі соціальних мереж активно розкритикували шеф-кухара та наголосила, що Україна потребує людей, які вміють керувати державою, а не просто захотіли стати політиком.

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Неоднозначна реакція соціальних мереж на бажання Євгена Клопотенка піти в політику скріншот

Нагадаємо, що після того, як в Україні у 2022 році оновили меню для дітей у школах та садочках, у мережі пронеслася хвиля жорсткої критики кулінара Євгена Клопотенка, який розробляв шкільне меню. Багато батьків скаржаться, що діти приходять додому голодні, а деякі обурені, що в харчуванні мінімізували цукор і сіль. Клопотенко погодився з тим, що зараз в країні це «болюча» тема, але він готовий зробити багато, щоб цю проблему скоріше вирішити.