Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками

Італія є лідером в Європі за кількістю крадіжок у туристів





Європою загалом безпечно подорожувати, але кишенькові злодії чатують на мандрівників, які відвідують деякі із популярних районів європейського континенту. Найбільше це стосується Іспанії та Франції. Але абсолютний рекорд за кількістю злочинів належить Італії, пише «Главком» із посиланням на Express.

«Відпочивальників закликають бути пильними, оскільки Італію визнано найгіршою країною в Європі за кількістю випадків кишенькових крадіжок. Згідно з поглибленим аналізом, проведеним британською страховою компанією Quotezone.co.uk, Італія зараз становить найбільший ризик для гаманців та сумок мандрівників, випереджаючи навіть Францію та Іспанію», – йдеться у матеріалі.

«Щороку європейській поліції повідомляється приблизно про 5,7 млн випадків крадіжок зі зломом, пограбувань та крадіжок», – зазначає Global Guardian. Густонаселені туристичні райони, такі як Ла-Рамбла в Барселоні та Колізей у Римі, є майже ідеальним місцем для кишенькових злодіїв.

Наприклад, близько 1000 відгуків на TripAdvisor про фонтан Треві пов'язані зі згадками кишенькових злодіїв. У порівняно нещодавніх постах туристів закликали «обережно ставитись до кишенькових злодіїв». Один з користувачів платформи наголосив, що це місце «повне кишенькових злодіїв і шахраїв». Водночас туристи зазначають, що поблизу Треві з’явилось більше поліції.

Отож, відвідуючи Італію, особливо супертуристичні локації, слід бути максимально пильними. Також стежте за своїми речами на вокзалах та інших місцях скупчення людей. Також World Nomads закликає до уважності в експрес-потягах до аеропортів у Мілані, Римі та Пізі.

До слова, Флоренцію визнано найкращим містом Європи за версією премії World's Best Awards 2025, що проводиться журналом Travel + Leisure. Це щорічне опитування читачів, у якому вони обирають свої улюблені напрямки у всьому світі