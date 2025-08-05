Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
Італія є абсолютним лідером за кількістю кишенькових злодіїв
фото із відкритих джерел

Італія є лідером в Європі за кількістю крадіжок у туристів

Європою загалом безпечно подорожувати, але кишенькові злодії чатують на мандрівників, які відвідують деякі із популярних районів європейського континенту. Найбільше це стосується Іспанії та Франції. Але абсолютний рекорд за кількістю злочинів належить Італії, пише «Главком» із посиланням на Express.

«Відпочивальників закликають бути пильними, оскільки Італію визнано найгіршою країною в Європі за кількістю випадків кишенькових крадіжок. Згідно з поглибленим аналізом, проведеним британською страховою компанією Quotezone.co.uk, Італія зараз становить найбільший ризик для гаманців та сумок мандрівників, випереджаючи навіть Францію та Іспанію», – йдеться у матеріалі. 

«Щороку європейській поліції повідомляється приблизно про 5,7 млн випадків крадіжок зі зломом, пограбувань та крадіжок», – зазначає Global Guardian. Густонаселені туристичні райони, такі як Ла-Рамбла в Барселоні та Колізей у Римі, є майже ідеальним місцем для кишенькових злодіїв.

Наприклад, близько 1000 відгуків на TripAdvisor про фонтан Треві пов'язані зі згадками кишенькових злодіїв. У порівняно нещодавніх постах туристів закликали «обережно ставитись до кишенькових злодіїв». Один з користувачів платформи наголосив, що це місце «повне кишенькових злодіїв і шахраїв». Водночас туристи зазначають, що поблизу Треві з’явилось більше поліції.

Отож, відвідуючи Італію, особливо супертуристичні локації, слід бути максимально пильними. Також стежте за своїми речами на вокзалах та інших місцях скупчення людей. Також World Nomads закликає до уважності в експрес-потягах до аеропортів у Мілані, Римі та Пізі.

До слова, Флоренцію визнано найкращим містом Європи за версією премії World's Best Awards 2025, що проводиться журналом Travel + Leisure. Це щорічне опитування читачів, у якому вони обирають свої улюблені напрямки у всьому світі

Читайте також:

Теги: Італія туризм викрадення рекорд злочин злочинець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни у Європі на продукти ростуть
Як змінилась вартість життя у Європі: найдешевші та найдорожчі країни
11 липня, 03:30
Володимир Зеленський подякував Джорджі Мелоні за підтримку України під час конференції в Римі
Італія зміцнить оборонну співпрацю з Україною та створить фонд відновлення
11 липня, 10:24
Німецький канцлер повідомляв, що країна готова придбати у США системи протиповітряної оборони і надати їх Україні
Президент повідомив, які країни готові закупити системи Patriot для України
10 липня, 19:57
Марію Бугайову знайшли повішеною на оливковому дереві
Смерть 18-річної українки в Італії: МЗС розкрило подробиці
9 липня, 11:20
Японські вчені встановили світовий рекорд швидкості передачі даних у 1 петабіт за секунду
Завантажити весь Netflix за секунду: дослідники з Японії встановили рекорд зі швидкості Інтернету
14 липня, 21:49
Федір Хіжин під час суду
У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди
13 липня, 17:40
Італія сприятиме логістиці для Києва, але не постачатиме зброю
Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
17 липня, 09:20
Росіяни активно мандрують до Франції
Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
29 липня, 15:45
Тосканська виноробня Fattoria della Aiola була придбана у 2012 році фондом «Дар» Іллі Єлісєєва, який є колишнім однокурсником та діловим партнером Дмитра Медведєва
Російська еліта заробляє мільйони на італійському вині попри війну в Україні
2 серпня, 00:49

Соціум

У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців: подробиці
У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців: подробиці
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду
На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду
Смертельні бактерії у воді: туристи тікають із популярних курортів Туреччини
Смертельні бактерії у воді: туристи тікають із популярних курортів Туреччини
Глава Гагаузії отримала сім років в'язниці
Глава Гагаузії отримала сім років в'язниці
Телефони біля банкоматів. Японія запровадила жорстку заборону для людей похилого віку
Телефони біля банкоматів. Японія запровадила жорстку заборону для людей похилого віку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
4201
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
3754
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2762
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2552
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua