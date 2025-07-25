Суд спростував звинувачення Олександру Грановському у підкупі виборців у Харкові

В інформпросторі ширились твердження про те, що кандидат роздавав медикаменти виборцям

Голосіївський районний суд міста Києва визнав безпідставними звинувачення щодо нібито підкупу виборців Олександром Грановським під час парламентських виборів 2019 року в Харкові. В інформаційному просторі ширились твердження про те, що кандидат роздавав медикаменти в обмін на голоси. Проте жодних юридичних підтверджень ці звинувачення не отримали.

Джерело: Ухвала Голосіївського суду у справі №752/13506/25 від 10.06.2025

Як вказано в ухвалі суду, 21 червня 2019 року слідче управління ГУНП у Харківській області справді внесло відомості до ЄРДР за фактом можливого підкупу виборців у межах виборчого округу №169. Приводом стали публікації в соцмережах, де користувачі висловлювали припущення про роздачу лікарських засобів нібито від імені штабу Грановського.

Паралельно було відкрито ще одне кримінальне провадження за заявою самого Грановського щодо поширення неправдивої інформації, яка могла вплинути на волевиявлення виборців. Обидва провадження були об’єднані в одне – №12019220000000953.

30 липня 2019 року об'єднане провадження було офіційно закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України у зв’язку з відсутністю складу злочину. Відповідно, у судовому порядку встановлено, що фактів підкупу виборців з боку Грановського не було.

Суд також зазначив, що після перевірки матеріалів правоохоронними органами не було виявлено жодного доказу, який би підтверджував неправомірні дії з боку кандидата.