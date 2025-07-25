Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Суд спростував звинувачення Олександру Грановському у підкупі виборців у Харкові

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Суд спростував звинувачення Олександру Грановському у підкупі виборців у Харкові
Олександр Грановський
фото з відкритих джерел

В інформпросторі ширились твердження про те, що кандидат роздавав медикаменти виборцям

Голосіївський районний суд міста Києва визнав безпідставними звинувачення щодо нібито підкупу виборців Олександром Грановським під час парламентських виборів 2019 року в Харкові. В інформаційному просторі ширились твердження про те, що кандидат роздавав медикаменти в обмін на голоси. Проте жодних юридичних підтверджень ці звинувачення не отримали.

Джерело: Ухвала Голосіївського суду у справі №752/13506/25 від 10.06.2025

Як вказано в ухвалі суду, 21 червня 2019 року слідче управління ГУНП у Харківській області справді внесло відомості до ЄРДР за фактом можливого підкупу виборців у межах виборчого округу №169. Приводом стали публікації в соцмережах, де користувачі висловлювали припущення про роздачу лікарських засобів нібито від імені штабу Грановського.

Паралельно було відкрито ще одне кримінальне провадження за заявою самого Грановського щодо поширення неправдивої інформації, яка могла вплинути на волевиявлення виборців. Обидва провадження були об’єднані в одне – №12019220000000953.

30 липня 2019 року об'єднане провадження було офіційно закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України у зв’язку з відсутністю складу злочину. Відповідно, у судовому порядку встановлено, що фактів підкупу виборців з боку Грановського не було.

Суд також зазначив, що після перевірки матеріалів правоохоронними органами не було виявлено жодного доказу, який би підтверджував неправомірні дії з боку кандидата.

Читайте також:

Теги: суд Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальна сума переданих коштів перевищує 100 млн грн
Масштабна схема в Міноборони: арештовані 100 млн грн передано АРМА
Сьогодні, 10:56
Дівчинку вилучили з небезпечного середовища
У Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною
19 липня, 14:59
Мита не стягуватимуться за встановлення фактів родинних відносин, визнання батьківства та прийняття спадщини
Сім’ям окупантів Росія cкасувала податки
15 липня, 17:42
25 лютого 2022 року Віталій Шабунін (на фото посередині) вступив до лав тероборони. Через три роки ДБР оголосило йому підозру за ухиляння від служби
«Або підозра, або вибачення». Про справу Шабуніна без емоцій Судові хроніки
15 липня, 13:20
Юрій Чернецький, який у 2022-му отримав пять років тюрми , перебуває на волі
Засуджений за збут наркотиків бізнесмен опинився на волі. Прокуратура пояснила, як це сталося
14 липня, 09:05
Трамп: Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією
Удари по Україні та нові заяви Трампа: головне за ніч
2 липня, 06:01
Андрій Руденко не визнав провину
Суд взяв під варту без права внесення застави ексзаступника Терехова
1 липня, 07:38
Максим Устименко (зліва) та Олексій Мес (справа) загинули у небі, захищаючи Україну від РФ
У Харкові з'являться вулиці на честь Героїв України Устименка та Меся
30 червня, 16:13
РФ атакувала місто Сміла
РФ атакувала Україну безпілотниками й ракетами: які регіони потрапили під атаку
29 червня, 08:27

Економіка

Суд спростував звинувачення Олександру Грановському у підкупі виборців у Харкові
Суд спростував звинувачення Олександру Грановському у підкупі виборців у Харкові
Україна отримає урізаний транш від ЄС через відсутність деяких реформ
Україна отримає урізаний транш від ЄС через відсутність деяких реформ
RSE поставила 18 когенераційних модулів для «Укрзалізниці» в рамках міжнародної допомоги
RSE поставила 18 когенераційних модулів для «Укрзалізниці» в рамках міжнародної допомоги
Як виконати умови Угоди щодо корисних копалин. Директорка Асоціації добувної промисловості назвала умову
Як виконати умови Угоди щодо корисних копалин. Директорка Асоціації добувної промисловості назвала умову
Нацбанк втретє поспіль зберіг облікову ставку
Нацбанк втретє поспіль зберіг облікову ставку
Президент підписав указ про негайний аудит державних видатків
Президент підписав указ про негайний аудит державних видатків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2025
52K
НАБУ-скандал. Зеленський вперше прокоментував мітинги
31K
Міносвіти змінює школярам навчальну програму: що вивчатимуть діти з нового року
20K
Син відомого телеведучого втратив руку на фронті
18K
«Це було пекло»: туристи скаржаться на відпочинок на популярному грецькому острові

Новини

Франція зобовʼязалася визнати Палестину державою. Трамп відреагував
Сьогодні, 18:35
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Сьогодні, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:35
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua