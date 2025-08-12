Справа закарпатських ґвалтівників. Суд почав розгляд апеляції засуджених

Прокурори та представники потерпілої виступили проти апеляцій, заявивши, що вирок був юридично правильним і справедливим

На Закарпатті відбулося перше засідання з розгляду апеляцій у справі хлопців, засуджених до шести років ув’язнення за групове зґвалтування дівчинки. Про це повідомляє юридична компанія, яка представляє інтереси потерпілої, передає «Главком».

7 лютого 2025 року суд першої інстанції визнав трьох обвинувачених винними та призначив кожному покарання – шість років позбавлення волі з негайним взяттям під варту в залі суду.

Зазначається, що сьогодні, 12 серпня, апеляційний суд оголосив зміст апеляційних скарг адвокатів обвинувачених. Вони намагаються поставити під сумнів вирок та домогтися його скасування.

Прокурори та представники потерпілої виступили проти апеляцій, заявивши, що вирок був юридично правильним і справедливим, а аргументи захисту не відповідають реальним подіям. Після цього суд оголосив перерву. Наступне засідання відбудеться 13 жовтня о 14:00

Нагадаємо, що резонансний злочин стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

Ця історія набула широкого розголосу після ухвалення вироку неповнолітнім кривдникам у березні 2023 року. Тоді головуюча суддя Оксана Софілканич обмежилася умовним терміном покарання замість реальної посадки трьох обвинувачених. Апеляційний суд скасував надто м’який вирок через істотні порушення, допущені Софілканич, і повернув справу на повторний розгляд. Зрештою гучна справа потрапила до рук судді Олександра Пелиха.

Раніше адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої дівчини внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті, виявили спроби затягнення судового процесу. Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагалися уникнути відповідальності через мобілізацію.

До слова, тодішній глава Міноборони Рустем Умєров повідомив, що двом обвинуваченим у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті відмовлено у мобілізації до Збройних сил України.