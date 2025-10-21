Росія атакувала Харків КАБами: прокуратура показала наслідки

Ворог вдарив по місту щонайменше чотирма авіаційними боєприпасами

Унаслідок нічного російського авіаудару по Харкову постраждали 11 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так, в Індустріальному районі зафіксовано влучання по території приватного сектору. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію. Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства.

Наслідки обстрілу Харкова фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

У Немишлянському районі пошкоджено майно підприємств. За попередніми даними слідства, по Харкову було застосовано щонайменше чотири авіаційні боєприпаси. Наразі триває встановлення їх типу.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня російські терористи атакували Харків керованими авіабомбами. У місті пролунали численні вибухи.

Росіяни вдарили по Харкову щонайменше чотирма авіабомбами фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

До слова, унаслідок російських атак Чернігів було повністю знеструмлено, також у місті є проблеми з водою. З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів від альтернативних джерел живлення.