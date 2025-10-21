Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Харків КАБами: прокуратура показала наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Харків КАБами: прокуратура показала наслідки
Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Ворог вдарив по місту щонайменше чотирма авіаційними боєприпасами

Унаслідок нічного російського авіаудару по Харкову постраждали 11 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так, в Індустріальному районі зафіксовано влучання по території приватного сектору. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію. Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства.

Росія атакувала Харків КАБами: прокуратура показала наслідки фото 1
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

У Немишлянському районі пошкоджено майно підприємств. За попередніми даними слідства, по Харкову було застосовано щонайменше чотири авіаційні боєприпаси. Наразі триває встановлення їх типу.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня російські терористи атакували Харків керованими авіабомбами. У місті пролунали численні вибухи.

6 фото
На весь екран
Росіяни вдарили по Харкову щонайменше чотирма авіабомбами
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

До слова, унаслідок російських атак Чернігів було повністю знеструмлено, також у місті є проблеми з водою. З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів від альтернативних джерел живлення.

Читайте також:

Теги: Харків обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обійшлося без постраждалих
Російські війська обстріляли історичну частину Херсона (відео)
24 вересня, 13:27
Окупанти вдарили по Дніпру
Ми обов’язково відповімо росіянам на їхні удари – Зеленський
30 вересня, 22:32
Мер Івано-Франківська Марцінків прогнозує зростання кількості російських ударів
«Кількість ударів зросте». Мер Івано-Франківська закликав готуватись до відключення світла
30 вересня, 12:59
Через обстріли на Сумщині сталося пошкодження інфраструктури та знеструмлення, що спричинило затримки в русі поїздів
Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли
2 жовтня, 00:55
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
1 жовтня, 21:14
Авіаудар по Харкову: рятувальники повідомили наслідки
Авіаудар по Харкову: рятувальники повідомили наслідки
14 жовтня, 00:58
Зафіксовано влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі
Окупанти поцілили по енергооб'єктах на Чернігівщині
Вчора, 01:43
Художнє полотно на пошкодженій будівлі заводу «Артем» на Лук’янівці
Пошкоджену обстрілами будівлю заводу «Артем» на Лук’янівці закрито полотном (фото)
8 жовтня, 19:41
Загиблий семирічний Макар Дороша
Семирічний Макар загинув під час обстрілу Запоріжжя: мама розкопувала завали голими руками
10 жовтня, 13:49

Події в Україні

Росія атакувала Харків КАБами: прокуратура показала наслідки
Росія атакувала Харків КАБами: прокуратура показала наслідки
У Чернігові частково зʼявилася вода: що потрібно знати
У Чернігові частково зʼявилася вода: що потрібно знати
Соціальне житло за ціною столичного ЖК? Ексмер Житомира відреагував на закиди журналістів
Соціальне житло за ціною столичного ЖК? Ексмер Житомира відреагував на закиди журналістів
Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року
Чернігів залишився без світла та води через ворожі обстріли
Чернігів залишився без світла та води через ворожі обстріли
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua