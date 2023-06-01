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З’явилися фото наслідків ворожої атаки на Київ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
З’явилися фото наслідків ворожої атаки на Київ
Наслідки нічної атаки на Київ 1 червня
фото: КМВА

У Деснянському районі столиці від падіння уламків загинули троє людей

Вночі 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Унаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей у Деснянському районі столиці три людини загинули, ще чотири отримали поранення. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Пошкоджений будинок у Деснянському районі
Пошкоджений будинок у Деснянському районі
фото: КМВА

Як зазначається, у Деснянському районі уламками пошкоджений будинок. Наразі відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених. Дані оновлюються та уточнюються.

Медики надають першу невідкладну допомогу в Деснянському районі
Медики надають першу невідкладну допомогу в Деснянському районі
фото: КМВА

Нагадаємо, у ніч на 1 червня у Києві приблизно після 2:55 пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському та Деснянському районах.

Теги: будинок поранення Київ

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