З’явилися фото наслідків ворожої атаки на Київ

У Деснянському районі столиці від падіння уламків загинули троє людей

Вночі 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Унаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей у Деснянському районі столиці три людини загинули, ще чотири отримали поранення. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Пошкоджений будинок у Деснянському районі фото: КМВА

Як зазначається, у Деснянському районі уламками пошкоджений будинок. Наразі відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених. Дані оновлюються та уточнюються.

Медики надають першу невідкладну допомогу в Деснянському районі фото: КМВА

Нагадаємо, у ніч на 1 червня у Києві приблизно після 2:55 пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському та Деснянському районах.