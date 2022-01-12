Знесення гуртожитку у Феофанії: поліція відкрила провадження

Правоохоронці проводять слідство, аби встановити усі деталі інциденту

Столичні поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом знесення забудовником гуртожитку на вулиці Метрологічний, 1 у Феофанії. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до поліції Києва від заявника надійшло повідомлення про те, що на вулиці Метрологічний біля гуртожитку конфліктують громадяни. Для з’ясування усіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що між громадянами та будівельниками виник словесний конфлікт щодо проведення демонтажних робіт.

Слідчі зібрали усі необхідні матеріали та документи для перевірки законності проведення будівельних робіт на території гуртожитку.

Відділом дізнання Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України (самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оскаржується окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника).

Триває перевірка.

Як повідомлялося, 11 січня у столичній Феофанії, на вулиці Метрологічній, 1 забудовник почав зносити будівлю гуртожиткуДержавного житлово-комунального підприємства НАН України. Представники забудовника грубо викинули мешканців із гуртожитку.

Нагадаємо, нещодавно на території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс.

У 2019 році НАН зареєструвала право власності на три ділянки в Феофанії, а потім віддавала їх під забудову ТОВ «Інтербуд-ТМ». Крім ділянки на вулиці Академіка Лебедєва, на якій була горіхова плантація, забудовник отримав дві ділянки на вулиці Метрологічній, 7 (впритул до якої будується ЖК «Кришталеві джерела») та Академіка Заболотного, 152 (там вже будують ЖК «Феофанія сіті»).

КМДА подала судовий позов на Академію наук, адже ділянки знаходяться в комунальній власності та розпоряджатись ними може лише місцева влада. Влітку цього року Господарський суд відмовив у задоволенні позову КМДА щодо скасування реєстрації права власності на землі.

Державна архітектурно-будівельна інспекція, яку нещодавно ліквідували, на четвертий раз дозволила будівництво комплексу житлових, громадських та торгових будівель на ділянці державної власності площею 7,7 гектари.

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