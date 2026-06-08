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Схема з дозволами на рекламу: посадовиці КМДА оголошено підозру у хабарництві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Схема з дозволами на рекламу: посадовиці КМДА оголошено підозру у хабарництві
Підозрювана була головною спеціалісткою одного із відділів Департаменту містобудування та архітектури КМДА
фото: Національна поліція України

Хабарі надходили на банківську картку чоловіка затриманої, який, за даними слідства, не знав про походження цих грошей

Правоохоронці Києва вручили підозру посадовиці одного із відділів Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації (КМДА). За даними слідства, вона брала хабарі за сприяння у погодженні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що підозрювана була головною спеціалісткою одного із відділів Департаменту містобудування та архітектури КМДА. ЇЇ імені у правоохоронних органах не розголошують, проте зазначають, що вона відповідала за опрацювання та погодження дозвільної документації щодо розміщення рекламних конструкцій у столиці.

«До неї звернувся представник приватного підприємства, який супроводжував оформлення дозвільної документації для низки суб’єктів господарювання. Втім, за безперешкодне погодження документів та прискорення процедури їх оформлення посадовиця вимагала від нього неправомірну вигоду», – йдеться у повідомленні. 

Розцінки на безперешкодне погодження документів для розміщення реклами та прискорення процедури їх оформлення
Розцінки на безперешкодне погодження документів для розміщення реклами та прискорення процедури їх оформлення
фото: Київська міська прокуратура

Хабарі надходили на банківську картку, оформлену на чоловіка затриманої, який, за даними слідства, не знав про походження цих грошей.

«Слідчі задокументували декілька фактів перерахування коштів на загальну суму понад 64 тис. грн», – зазначили у поліції.

Слідчі повідомили 33-річній експосадовиці про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища. Їй загрожує до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

КМДА затримання посадовиці за підозрою у хабарництві не коментувала.

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього інспектора відділу благоустрою та екології Дніпровської РДА, який вимагав гроші у підприємця за незаконне розміщення об'єктів. За даними слідства, посадовець налагодив схему отримання неправомірної вигоди від власника автоматів із питною водою. За $1,5 тис. інспектор обіцяв «не помічати» водомати, встановлені у Дніпровському районі без відповідних дозволів.

До слова, у Києві судитимуть завідувачку державної медичної установи, яка вимагала майже чверть мільйона гривень за експертний висновок щодо якості дезінфекційного засобу. Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили службову особу одного з підрозділів Національної академії медичних наук України в отриманні неправомірної вигоди.

Теги: підозра поліція КМДА хабар

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