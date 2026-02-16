Столицю скували багатокілометрові затори: де найважче проїхати
Комунальна техніка у Києві працює у посиленому режимі, проте потік транспорту рухається вкрай повільно
Київ зустрів ранок 16 лютого в умовах транспортного колапсу. Сильний снігопад, що розпочався ще вчора, 15 лютого, у поєднанні з нічним зниженням температури призвів до ожеледиці та значних ускладнень на дорогах міста. Про це повідомляє «Главком».
Де найскладніша ситуація?
Станом на ранок понеділка основні магістралі столиці забарвилися у «червоний» колір. Комунальна техніка працює у посиленому режимі, проте потік транспорту рухається вкрай повільно.
Антирейтинг затримок сьогодні очолюють:
- Вул. Івана Виговського: водії втрачають тут до 27 хвилин;
- Проспект Степана Бандери: рух у бік центру сильно ускладнений;
- Вул. Соборна: рух суттєво ускладнений.
Проблемні ділянки на мапі міста
Труднощі з проїздом також зафіксовані на магістралях:
- вул. Олени Теліги;
- просп. Валерія Лобановського,;
- вул. Олександра Довженка;
- вул. Борщагівська.
У центрі міста рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка. Проблеми з рухом присутні і на проспекті Повітряних Сил та трасах Р03 і Р69.
Раніше «Главком» писав, що у неділю, 15 лютого, у Києві почався сильній снігопад. У столиці через ускладнення погодних умов було запроваджено тимчасові обмеження для руху великогабаритного та великовантажного транспорту. Міський голова Віталій Кличко особисто виїжджав, аби перевірити роботу техніки на одному з в’їздів до столиці – зі сторони Житомира. На території Броварського району на Київщині через сильний снігопад дві двадцятитонні вантажівки застрягли у заметах. Витягти вантажівки зі снігу допомогли поліцейські.
