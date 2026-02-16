Столицю скували багатокілометрові затори: де найважче проїхати

Ранок 16 лютого почався для водіїв із випробувань: сніг, ожеледиця та величезні черги на магістралях

Комунальна техніка у Києві працює у посиленому режимі, проте потік транспорту рухається вкрай повільно

Київ зустрів ранок 16 лютого в умовах транспортного колапсу. Сильний снігопад, що розпочався ще вчора, 15 лютого, у поєднанні з нічним зниженням температури призвів до ожеледиці та значних ускладнень на дорогах міста. Про це повідомляє «Главком».

Де найскладніша ситуація?

Станом на ранок понеділка основні магістралі столиці забарвилися у «червоний» колір. Комунальна техніка працює у посиленому режимі, проте потік транспорту рухається вкрай повільно.

Антирейтинг затримок сьогодні очолюють:

Вул. Івана Виговського: водії втрачають тут до 27 хвилин;

Проспект Степана Бандери: рух у бік центру сильно ускладнений;

Вул. Соборна: рух суттєво ускладнений.

Вулиця Соборна теж «почервоніла» від заторів скриншот мапи google.com

Від метро «Почайна» у бік центру через Рибальський острів сильні затори скриншот мапи google.com

Проблемні ділянки на мапі міста

Труднощі з проїздом також зафіксовані на магістралях:

вул. Олени Теліги;

просп. Валерія Лобановського,;

вул. Олександра Довженка;

вул. Борщагівська.

Затори на вулиці Олени Теліги скриншот мапи google.com

Затори на просп. Валерія Лобановсткого скриншот мапи google.com

Затори на вул. Борщагівській та вул. Олександра Довженка скриншот мапи google.com

У центрі міста рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка. Проблеми з рухом присутні і на проспекті Повітряних Сил та трасах Р03 і Р69.

Затори на вулиці Вадима Гетьмана та на проспекті Повітряних Сил скриншот мапи google.com

Затори на бульварі Тараса Шевченка скриншот мапи google.com

❄️🚘 ‼️Київ охопили затори через нічний снігопад і ожеледицю



Найбільше часу втрачають водії на вулиці Івана Виговського (до 27 хвилин) та проспекті Степана Бандери (понад 20 хвилин). Ускладнений рух також спостерігається на вулиці Соборній. Значні затримки зафіксовані на… pic.twitter.com/tYzSxjqtYN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 16, 2026 Підписуйтеся на канал «Главком» у мережі Х

Раніше «Главком» писав, що у неділю, 15 лютого, у Києві почався сильній снігопад. У столиці через ускладнення погодних умов було запроваджено тимчасові обмеження для руху великогабаритного та великовантажного транспорту. Міський голова Віталій Кличко особисто виїжджав, аби перевірити роботу техніки на одному з в’їздів до столиці – зі сторони Житомира. На території Броварського району на Київщині через сильний снігопад дві двадцятитонні вантажівки застрягли у заметах. Витягти вантажівки зі снігу допомогли поліцейські.