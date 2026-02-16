Головна Київ Новини
Столицю скували багатокілометрові затори: де найважче проїхати

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Ірина Міллер
Ранок 16 лютого почався для водіїв із випробувань: сніг, ожеледиця та величезні черги на магістралях
скриншот відео

Комунальна техніка у Києві працює у посиленому режимі, проте потік транспорту рухається вкрай повільно

Київ зустрів ранок 16 лютого в умовах транспортного колапсу. Сильний снігопад, що розпочався ще вчора, 15 лютого, у поєднанні з нічним зниженням температури призвів до ожеледиці та значних ускладнень на дорогах міста. Про це повідомляє «Главком».

Де найскладніша ситуація?

Станом на ранок понеділка основні магістралі столиці забарвилися у «червоний» колір. Комунальна техніка працює у посиленому режимі, проте потік транспорту рухається вкрай повільно.

Антирейтинг затримок сьогодні очолюють:

  • Вул. Івана Виговського: водії втрачають тут до 27 хвилин;
  • Проспект Степана Бандери: рух у бік центру сильно ускладнений;
  • Вул. Соборна: рух суттєво ускладнений.
Вулиця Соборна теж «почервоніла» від заторів
Вулиця Соборна теж «почервоніла» від заторів
скриншот мапи google.com
Від метро «Почайна» у бік центру через Рибальський острів сильні затори
Від метро «Почайна» у бік центру через Рибальський острів сильні затори
скриншот мапи google.com

Проблемні ділянки на мапі міста

Труднощі з проїздом також зафіксовані на магістралях:

  • вул. Олени Теліги;
  • просп. Валерія Лобановського,;
  • вул. Олександра Довженка;
  • вул. Борщагівська.
Затори на вулиці Олени Теліги
Затори на вулиці Олени Теліги
скриншот мапи google.com
Затори на просп. Валерія Лобановсткого
Затори на просп. Валерія Лобановсткого
скриншот мапи google.com
Затори на вул. Борщагівській та вул. Олександра Довженка
Затори на вул. Борщагівській та вул. Олександра Довженка
скриншот мапи google.com

У центрі міста рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка. Проблеми з рухом присутні і на проспекті Повітряних Сил та трасах Р03 і Р69. 

Затори на вулиці Вадима Гетьмана та на проспекті Повітряних Сил
Затори на вулиці Вадима Гетьмана та на проспекті Повітряних Сил
скриншот мапи google.com
Затори на бульварі Тараса Шевченка
Затори на бульварі Тараса Шевченка
скриншот мапи google.com
Раніше «Главком» писав, що у неділю, 15 лютого, у Києві почався сильній снігопад. У столиці через ускладнення погодних умов було запроваджено тимчасові обмеження для руху великогабаритного та великовантажного транспорту. Міський голова Віталій Кличко особисто виїжджав, аби перевірити роботу техніки на одному з в’їздів до столиці – зі сторони Житомира. На території Броварського району на Київщині через сильний снігопад дві двадцятитонні вантажівки застрягли у заметах. Витягти вантажівки зі снігу допомогли поліцейські. 

снігопад Київ

