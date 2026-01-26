Головна Київ Новини
Пожежа у центрі Києва: рятувальники шість годин гасили офісну будівлю на Хрещатику

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик надійшло рятувальникам о 07:04
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Загоряння сталось на першому поверсі чотириповерхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик

Сьогодні, 26 січня, у Шевченківському районі столиці сталося загоряння в офісній будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на ДСНС Києва.

Пожежники гвсять пожежу на Хрещатику
Пожежники гвсять пожежу на Хрещатику
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик надійшло рятувальникам о 07:04. Вогнеборці, які прибули на місце пожежі, встановили, що загоряння сталось на першому поверсі чотириповерхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик.

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
У центрі Києва шість годин вогнеборці гасили офісну будівлю

О 12:59 пожежу, яка охопила 300 кв. м, вдалося ліквідувати. Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 22 січня у Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували масштабну пожежу в житловому будинку та врятували чотирьох людей. Вогонь спалахнув у квартирі на першому поверсі та швидко розповсюдився на другий поверх будівлі.

Теги: пожежа Хрещатик Київ



