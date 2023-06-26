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Заступниця Кличка підрахувала усіх переселенців, що осіли в Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заступниця Кличка підрахувала усіх переселенців, що осіли в Києві
З початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися майже 270 тис. осіб як ВПО
фото з відкритих джерел

«У Києві майже 400 тис. внутрішніх переселенців. З них 270 тис. прибули після 24 лютого 2022 року»

На сьогодні спостерігається збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від початку повномасштабного вторгнення. Зараз у Києві зареєстровано понад 391 тис. ВПО, це якщо рахувати з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися майже 270 тис. осіб як ВПО. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Внутрішньо переміщені особи – це зазвичай жінки з дітьми. Близько 60% – жінки, майже 68 тис. – діти. А чоловіки ж переважно, якщо вони не з інвалідністю чи не пенсійного віку, дуже часто не реєструються як ВПО», – каже Хонда.

Як зазначає заступниця голови КМДА, Київ забезпечив влаштування дітей вимушених переселенців до шкіл, садочків та медичне обслуговування.

«А от питання житла, яке стоїть найгостріше, на жаль, швидко вирішитися не можна. Потрібно враховувати також те, що ВПО можуть змінювати місце проживання, переїжджаючи в інший район чи за кордон», – розповіла Марина Хонда.

За словами чиновниці, 24 лютого 2022 року були закриті майже всі реєстри, тому певний період навіть не вдавалося нараховувати соціальні виплати через відсутність підключення до баз даних.

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.

Раніше стало відомо, що наразі в Ужгороді мешкають приблизно 143 тис. осіб. З них 115 тис. – ужгородці й 28 тис. – внутрішні переселенці.

Нагадаємо, Дніпровський райсуд Києва 26 червня оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Мангера визнали винним у замовлення нападу, а Левіна – в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі. Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

До слова, директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів на відновленні тротуару.

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Теги: Київ переселенці КМДА Марина Хонда

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