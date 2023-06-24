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Мер Ужгорода розповів, скільки зараз у місті внутрішніх переселенців

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мер Ужгорода розповів, скільки зараз у місті внутрішніх переселенців
Наразі в Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мешканці часто звертаються до міської влади по допомогу: просять допомогти з грішми на лікування та протезування

Наразі в Ужгороді мешкають приблизно 143 тис. осіб. З них 115 тис. – ужгородці й 28 тис. – внутрішні переселенці. Про це повідомив «Главкому» мер міста Богдан Андріїв.

Точну кількість мешканців Ужгорода назвати складно, оскільки серед них є чимало незареєстрованих. Єдине, що можна сказати точно – це як поменшало дітей в ужгородських школах та садочках після повномасштабного вторгнення.

«Приблизно на 500 дітей менше ходить у міські садочки і на 1 тис. дітей менше стало у школах», – зазначив Богдан Андріїв.

Також він розповів, що ужгородці регулярно звертаються до міської влади по допомогу. Просять допомогти з грішми на лікування та протезування.

«Ціни піднялися і людям досить важко стало жити», – додав очільник міста.

Зауважимо, наразі в Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб. Попри те, що східні регіони країни залишаються в лідерах, за останній рік кількість ВПО у західних областях значно підвищилась – у яких областях України найбільше переселенців: дослідження.

До слова, лідером за кількістю ВПО є столиця – тут зареєстровано приблизно 380 тис. переселенців. Майже вдвічі менше проживає наразі у Дніпрі, а саме 175 тис. осіб – у яких містах найбільше переселенців: рейтинг (інфографіка).

Читайте також: Українці можуть втратити статус внутрішньо переміщеної особи: озвучено причини
Теги: переселенці Богдан Андріїв Ужгород

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