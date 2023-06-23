Рейтинг найкращих міст: яка столиця посіла перше місце та де опинився Київ

Через війну в Україні, Київ у минулому році не розглядався, однак цього року наша столиця опинилася серед 10 найменш придатних для життя міст

Щорічне дослідження визначило рейтинг найкращих для життя міст світу. Другий рік поспіль перше місце посіла столиця Австрії. Про це пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

The Economist Intelligence Unit (EIU) оцінило 173 міста з усього світу за декількома показниками, зокрема охорону здоровʼя, освіту, стабільність, інфраструктуру та навколишнє середовище.

Відень протягом багатьох років посідає перше місце у рейтингу. Поруч з ним друге місце зайняв данський Копенгаген.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Австралійські Мельбурн та Сідней втрачали позиції за останні роки, а Сідней навіть вибував із топ-10, однак у 2023-му вони посіли 3 та 4 місце відповідно. Канада стабільно демонструє гарний рівень життя. Цього року три міста потрапили в десятку: Ванкувер посів 5 місце, Калґарі – 7, Торонто – 9.

Тим часом швейцарська Женева розділила 7 місце разом із канадським Калґарі. Ще одне місто Швейцарії потрапило до списку «омріяних міст» – Цюрих опинився на 6 місці.

Замикає першу десятку Осака (Японія), рейтинги якої в культурі та навколишньому середовищі підвищилися через скасування обмежень, пов’язаних з пандемією.

Також зазначається, що політична та економічна вісь світу продовжує зміщуватися на схід, та очікується, що міста в цих регіонах рухатимуться вгору в рейтингу зручності для життя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через війну в Україні, Київ минулого року EIU не розглядався, однак цього року наша столиця опинилася серед 10 найменш придатних для життя міст.

Раніше повідомлялося, що Київ визнано найкращим містом світу 2023 року. Символом міста назвали Києво-Печерську лавру. А головний здобуток столиці – це дух, який не змогли зламати російські окупанти. До найкращих міст 2023 року потрапили, зокрема, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо та Дубай.