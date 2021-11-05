З’явилося відео переслідування поліцейськими водія «під кайфом»

Слідчі працюють із 20-річним водієм-порушником

Поліцейські Києва затримали водія, який при втечі здійснив наїзд на торговельні намети та скоїв ДТП. Наразі з 20-річним порушником працюють слідчі для кваліфікації його протиправних дії. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці розповіли, що в ході патрулювання лісопаркової зони у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили автомобіль ВАЗ. При появі правоохоронців водій легковика швидко сів за кермо, виїхав на зустрічну смугу руху та почав тікати.

Увімкнувши звукові спецсигнали та проблискові маячки, поліцейські намагалися зупинити керманича, який грубо порушував правила дорожнього руху. У подальшому, втікаючи від поліції, чоловік скоїв наїзд на торговельні намети та на Дніпровській Набережній зіткнувся з автомобілем «Хюндай». Внаслідок ДТП автомобіль зловмисника двічі перекинувся, водій вийшов з авто та намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. Після встановлення всіх обставин їй буде надана правова кваліфікація.

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