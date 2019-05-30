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    З’явився оцифрований путівник по Києву 1897 року (фото)

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    З’явився оцифрований путівник по Києву 1897 року (фото)

    До путівника увійшли пам’ятки, магазини, історична та географічна довідки, реклама

    Американська Бібліотека Конгресу виклала у вільний доступ оцифрований путівник по Києву, який побачив світ у 1897 році.

    Повна назва видання – «Путеводитель по Кіеву и его окрестностямъ с адреснымъ отделомъ, планомъ и фототипическими видами г. Кіева».

    Це четверта публікація книги за авторством В. Д. Бублика, виправлена і доповнена, пише abcnews.

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    У передмові до путівника написано, що той не претендує на значення серйозної наукової праці: «Ми поставили собі за мету подати в стислій і доступній формі опис всього того, що заслуговує на увагу як в самому місті, так і на його околицях».

    Крім переліку пам'яток, закладів та магазинів, у путівник увійшла історична й географічна довідка, а також сотня сторінок реклами.

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    З’явився оцифрований путівник по Києву 1897 року (фото)
    З’явився оцифрований путівник по Києву 1897 року (фото)
    З’явився оцифрований путівник по Києву 1897 року (фото)
    З’явився оцифрований путівник по Києву 1897 року (фото)
    З’явився оцифрований путівник по Києву 1897 року (фото)
    З’явився оцифрований путівник по Києву 1897 року (фото)

    Ознайомитися з путівником можна тут.

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