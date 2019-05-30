З’явився оцифрований путівник по Києву 1897 року (фото)



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До путівника увійшли пам’ятки, магазини, історична та географічна довідки, реклама

Американська Бібліотека Конгресу виклала у вільний доступ оцифрований путівник по Києву, який побачив світ у 1897 році.

Повна назва видання – «Путеводитель по Кіеву и его окрестностямъ с адреснымъ отделомъ, планомъ и фототипическими видами г. Кіева».

Це четверта публікація книги за авторством В. Д. Бублика, виправлена і доповнена, пише abcnews.

У передмові до путівника написано, що той не претендує на значення серйозної наукової праці: «Ми поставили собі за мету подати в стислій і доступній формі опис всього того, що заслуговує на увагу як в самому місті, так і на його околицях».

Крім переліку пам'яток, закладів та магазинів, у путівник увійшла історична й географічна довідка, а також сотня сторінок реклами.

Ознайомитися з путівником можна тут.