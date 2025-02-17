Олексій Кулеба доручив Агентству відновлення пришвидшити відбудову Бородянки

Кулеба: «Темпи відбудови не відповідають потребам людей»

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба доручив Агентству відновлення завершити відбудову житла у Бородянці до осені цього року. Про це урядовець повідомив у Facebook.

Міністр відвідав Бородянку разом з очільником Агентства відновлення Сергієм Сухомлином для перевірки будівельних робіт.

Пам'ятник Тарасові Шевченку у Бородянці фото: Олексій Кулеба/Facebook

Кулеба зазначив, що агентство у селищі проводить роботи на 20 багатоповерхівках. Також відновлюються адмінбудівлі, школа, заклад культури. При цьому на частині обʼєктів завершується етап проєктування.

«Темпи відбудови не відповідають потребам людей. Дав чітке завдання – прискорити роботи. До осені 2025 року люди мають заїхати у свої домівки», – написав Кулеба.

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Олексій Кулеба зустрівся з мешканцями Бородянки фото: Олексій Кулеба/Facebook

Він також наголосив, що важливо забезпечити меморіалізацію місць, де відбулися найстрашніші злочини росіян.

Як відомо, у 2022 році через Бородянку проходив один із маршрутів наступу росіян на Київ. У березні 2022-го селище було окуповане, звільнили його 1 квітня. Центр Бородянки був майже повністю зруйнований через російські обстріли та авіаудари.

Нагадаємо, під час здійснення робіт з відновлення зруйнованої російськими окупантами Бородянки «зникли» майже 20 мільйонів гривень державних коштів, повідомляє пресслужба Північного офісу Держаудитслужби. Порушення виявили аудитори під час ревізії Бородянської селищної ради. Зазначається, що основна частина порушень на суму 14 млн грн – це відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону. Загалом, за оцінкою фахівців, роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн.