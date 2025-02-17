Головна Київ
search button user button menu button

Олексій Кулеба доручив Агентству відновлення пришвидшити відбудову Бородянки

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Олексій Кулеба доручив Агентству відновлення пришвидшити відбудову Бородянки
Олексій Кулеба зустрівся з мешканцями Бородянки
фото: Олексій Кулеба/Facebook

Кулеба: «Темпи відбудови не відповідають потребам людей»

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба доручив Агентству відновлення завершити відбудову житла у Бородянці до осені цього року. Про це урядовець повідомив у Facebook. 

Міністр відвідав Бородянку разом з очільником Агентства відновлення Сергієм Сухомлином для перевірки будівельних робіт.

Пам'ятник Тарасові Шевченку у Бородянці
Пам'ятник Тарасові Шевченку у Бородянці
фото: Олексій Кулеба/Facebook

Кулеба зазначив, що агентство у селищі проводить роботи на 20 багатоповерхівках. Також відновлюються адмінбудівлі, школа, заклад культури. При цьому на частині обʼєктів завершується етап проєктування.

«Темпи відбудови не відповідають потребам людей. Дав чітке завдання – прискорити роботи. До осені 2025 року люди мають заїхати у свої домівки», – написав Кулеба.

5 фото
На весь екран
Олексій Кулеба зустрівся з мешканцями Бородянки
фото: Олексій Кулеба/Facebook

Він також наголосив, що важливо забезпечити меморіалізацію місць, де відбулися найстрашніші злочини росіян.

Як відомо, у 2022 році через Бородянку проходив один із маршрутів наступу росіян на Київ. У березні 2022-го селище було окуповане, звільнили його 1 квітня. Центр Бородянки був майже повністю зруйнований через російські обстріли та авіаудари.

Нагадаємо, під час здійснення робіт з відновлення зруйнованої російськими окупантами Бородянки «зникли» майже 20 мільйонів гривень державних коштів, повідомляє пресслужба Північного офісу Держаудитслужби. Порушення виявили аудитори під час ревізії Бородянської селищної ради. Зазначається, що основна частина порушень на суму 14 млн грн – це відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону. Загалом, за оцінкою фахівців, роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн.

Теги: Київ Київщина Бородянка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовець в обхід встановленої законодавством процедури уклав із підконтрольними йому приватними підприємствами договори зберігання майна замість орендних угод
Перед судом за розтрату понад 1,1 млн грн постане ексдиректор Інституту автоматики
24 сiчня, 15:13
Найстарша автівка у колекції – Ауді 1938 року
Колекцію авто президента-втікача Януковича знищено внаслідок атаки РФ (фото)
28 сiчня, 11:45
Вже відсьогодні діють обмеження банківських переказів – у розмірі 150 тис. грн на місяць. Йдеться про вихідні платежі за реквізитами IBAN
Повторна ВЛК та нові ціни на електроенергію: які зміни чекають на киян у лютому
1 лютого, 05:40
У суботу, 8 лютого, ярмарки пройдуть у восьми районах міста
У Києві 8-9 лютого відбудуться продуктові ярмарки: перелік локацій
8 лютого, 07:01
Фото зі схованками та координатами ділки відправляли замовникам, повідомили у поліції
Збували «товар» шляхом закладок. У Києві затримано двох наркоторговців-гастролерів
4 лютого, 11:28
НАБУ проводить обшуки у Дениса Комарницького, якого називають «смотрящим» за Києвом – ЗМІ
НАБУ проводить обшуки у Дениса Комарницького, якого називають «смотрящим» за Києвом – ЗМІ
6 лютого, 12:01
На дорогах місцями очікується ожеледиця
Україну скували морози: якою буде погода 11 лютого
11 лютого, 06:07
Після падіння з висоти екстремала було госпіталізовано
У Києві чоловік зірвався з висоти шостого поверху, тікаючи від проходження ВЛК
12 лютого, 17:18
Цьогоріч виповнюється 12 років Революції Гідності
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07

Київ

Олексій Кулеба доручив Агентству відновлення пришвидшити відбудову Бородянки
Олексій Кулеба доручив Агентству відновлення пришвидшити відбудову Бородянки
Столичний театр Лесі Українки заплатить пів мільйона гонорарів студентам
Столичний театр Лесі Українки заплатить пів мільйона гонорарів студентам
Ліквідація загоряння на ЧАЕС після удару росіян: рятувальники показали відео
Ліквідація загоряння на ЧАЕС після удару росіян: рятувальники показали відео
У Гостомелі легковик збив не переході 13-річну дівчинку: поліція звернулася до водіїв
У Гостомелі легковик збив не переході 13-річну дівчинку: поліція звернулася до водіїв
Ветеран з Київщини виборов золото на «Іграх нескорених»
Ветеран з Київщини виборов золото на «Іграх нескорених»
На станції кільцевої електрички «Пріорка» з'явилася нова вивіска
На станції кільцевої електрички «Пріорка» з'явилася нова вивіска

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
14K
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
6662
Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
6627
Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua