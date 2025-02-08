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У Києві 8-9 лютого відбудуться продуктові ярмарки: перелік локацій

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві 8-9 лютого відбудуться продуктові ярмарки: перелік локацій
У суботу, 8 лютого, ярмарки пройдуть у восьми районах міста
фото з відкритих джерел

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Цими вихідними, 8-9 лютого, у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА. 

8 лютого (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

9 лютого (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Україні дорожчає білокачанна капуста, її продають по 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг). Про це повідомляє EastFruit. Як зазначається, що така ціна на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Таким чином, капуста залишається найдорожчим овочем серед усього борщового набору в Україні. Через зменшення запасів фермери стали менше продавати продукцію хорошої якості, що і спричинило новий стрибок цін. Гуртові компанії підтверджують, що пропозиція капусти на ринку скорочується.

До слова, вартість томатів в українських супермаркетах суттєво зросла. Зокрема, у мережі «Сільпо» зафіксовано рекордну ціну на помідори черрі – 699 грн за кілограм. За таку ціну супермаркет пропонує помідори черрі сорту «Порпора червоний».

Теги: ринок укриття Київ ярмарок

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