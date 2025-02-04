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Збували «товар» шляхом закладок. У Києві затримано двох наркоторговців-гастролерів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Збували «товар» шляхом закладок. У Києві затримано двох наркоторговців-гастролерів
Фото зі схованками та координатами ділки відправляли замовникам, повідомили у поліції
фото: Відділ комунікації поліції Києва

Працівники поліції з’ясували, що порушники придбали метадон через соціальні мережі та збували його шляхом «закладок»

Правоохоронці Святошинського управління поліції в ході оперативних заходів викрили двох хлопців, які займалися збутом наркотичного засобу на території столиці. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Працівники поліції з’ясували, що порушники придбали метадон через соціальні мережі та збували його шляхом «закладок». Фото зі схованками та координатами ділки відправляли замовникам.

«Під час особистого обшуку поліцейські вилучили у 23-річних мешканців Дніпропетровської області пакунки з забороненими речовинами. Експертиза підтвердила, що вміст пакетів – наркотичній засіб метадон», – повідомили правоохоронці.

Під час особистого обшуку поліцейські вилучили у 23-річних мешканців Дніпропетровської області пакунки з забороненими речовинами
Під час особистого обшуку поліцейські вилучили у 23-річних мешканців Дніпропетровської області пакунки з забороненими речовинами
фото: поліція Києва, Facebook
Збували «товар» шляхом закладок. У Києві затримано двох наркоторговців-гастролерів фото 1
фото: поліція Києва. Facebook

Слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури, повідомили порушникам про підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичного засобу вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, працівники ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу на території України наркотичного засобу «метадону». Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. Встановлено, що учасники злочинної організації створили у Києві та Харкові 24 так званих «наркологічних кабінети». В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

Також у Києві судитимуть 11 учасників злочинної організації, які під час комендантської години збували важкі наркотики та перевозили повій. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Зазначається, що для своєї безперешкодної діяльності фігуранти використовували фіктивні перепустки волонтерів або журналістів, а серед товару для «клієнтів» пропонували кокаїн, МДМА та амфетамін.  

Теги: Київ поліція наркоторговля

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