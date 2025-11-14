Головна Київ Новини
Київ: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки відключень світла 15 листопада у Києві

Завтра, 15 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 15 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 16:00 до 18:30;
  • 1.2 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30;
  • 2.1 черга – без світла з 14:30 до 18:30;
  • 2.2 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30 та з 18:00 до 22:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 14:00 до 16:30 та з 21:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00.
Нагадаємо, у суботу, 15 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
