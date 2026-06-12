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У Києві з молотка піде квартира російського пропагандиста Лебедєва: стартова ціна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві з молотка піде квартира російського пропагандиста Лебедєва: стартова ціна
Квартира 30 червня буде виставлена на аукціоні
фото: Дмитро Наталуха/Facebook

Квартира розташована в історичному центрі Києва

Фонд державного майна 30 червня виставить на аукціон квартиру російського блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва. Нерухомість раніше стягнули в дохід держави за рішенням суду. Про це повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха, передає «Главком».

Зазначається, що квартира розташована в історичному центрі Києва – на вулиці Ярославів Вал 8.

У Києві з молотка піде квартира російського пропагандиста Лебедєва: стартова ціна фото 1
фото: Дмитро Наталуха/Facebook

«Згадана квартира Лебедєва на Ярославому Валу у 138,5 кв. м вже 30 червня буде виставлена на аукціоні Її стартова вартість – 10 583 400 грн», – йдеться у повідомленні.

У Києві з молотка піде квартира російського пропагандиста Лебедєва: стартова ціна фото 2

Хто такий Лєбєдєв?

Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер. Його студія розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza. У 2017 році Лєбєдєв отримав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області.

Лєбєдєв двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології «русского мира». Лєбєдєв на своїх сторінках у соцмережах критикував Революцію Гідності в Україні, а також підтримував російську окупацію Криму. Як заявляв дизайнер, перебування Криму в складі України було «історичним непорозумінням».

Раніше проти дизайнера Україна запровадила санкції проти російського дизайнера-прихильника «русского мира»

Теги: Київ аукціон квартира

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