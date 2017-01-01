Саакашвілі орендував елітний пентхаус у Києві за $6 тисяч на місяць

Саакашвілі тікав від силовиків зі своєї розкішної квартири

Колишній президент Грузії ,екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі у Києві орендував розкішний пентхаус на два поверхи, площею 252 квадратних метра з автономною системою опалення та кондиціювання. Про це інформує ТСН. Саме з цієї квартири він втік від силовиків на дах, на якому провів сьогоднішній ранок. Фото дворівневого приміщення в



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Міхеїл Саакашвілі

Саакашвілі тікав від силовиків зі своєї розкішної квартири

Колишній президент Грузії ,екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі у Києві орендував розкішний пентхаус на два поверхи, площею 252 квадратних метра з автономною системою опалення та кондиціювання. Про це інформує ТСН.

Саме з цієї квартири він втік від силовиків на дах, на якому провів сьогоднішній ранок. Фото дворівневого приміщення в дореволюційному будинку на Костьольній, 7 є в Інтернеті на сайті елітного житла. Згідно з оголошенням, вартість оренди – 6 тисяч доларів на місяць.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

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