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    Саакашвілі орендував елітний пентхаус у Києві за $6 тисяч на місяць

    Саакашвілі тікав від силовиків зі своєї розкішної квартири
    Колишній президент Грузії ,екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі у Києві орендував розкішний пентхаус на два поверхи, площею 252 квадратних метра з автономною системою опалення та кондиціювання. Про це інформує ТСН. Саме з цієї квартири він втік від силовиків на дах, на якому провів сьогоднішній ранок. Фото дворівневого приміщення в
    • Сьогодні, 15:50
    • Розсилка
    Міхеїл Саакашвілі
    Міхеїл Саакашвілі

    Саакашвілі тікав від силовиків зі своєї розкішної квартири

    Колишній президент Грузії ,екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі у Києві орендував розкішний пентхаус на два поверхи, площею 252 квадратних метра з автономною системою опалення та кондиціювання. Про це інформує ТСН.

    Саме з цієї квартири він втік від силовиків на дах, на якому провів сьогоднішній ранок. Фото дворівневого приміщення в дореволюційному будинку на Костьольній, 7 є в Інтернеті на сайті елітного житла. Згідно з оголошенням, вартість оренди – 6 тисяч доларів на місяць.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації

    За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

    Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

    Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)

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    Київ Михайло Саакашвілі політика
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