Стало відомо, коли завершиться реставрація Маріїнського палацу

Відновлювальні заходи планується завершити у 2019 році

Після тривалої реконструкції у Маріїнському палаці нещодавно пройшов перший великий дипломатичний захід. Це насправді велика подія, хоча багатьма ЗМІ вона була витлумачена неправильно. Вони написали, що палац відкрито після реставрації. Насправді, роботи там ще дуже багато і її проводять за науково-реставраційним планом, розробленим науковцями з



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Фото: Главком Маріїнський палац у Києві

Відновлювальні заходи планується завершити у 2019 році

Після тривалої реконструкції у Маріїнському палаці нещодавно пройшов перший великий дипломатичний захід.

Це насправді велика подія, хоча багатьма ЗМІ вона була витлумачена неправильно. Вони написали, що палац відкрито після реставрації. Насправді, роботи там ще дуже багато і її проводять за науково-реставраційним планом, розробленим науковцями з НДІ «Укрпроектреставрація».

Реставраційні роботи в Маріїнському палаці розпочаті в липні 2007 року. Вартість повної реконструкції у 2007 році складала 427,5 млн гривень. Проект передбачав, що за чотири роки споруду буде відновлено. У 2011 р. тут мали розпочатись екскурсії, офіційні прийоми, прес-конференції та церемонії вручення державних нагород. З 2007 по 2012 рік виконано лише 30% усіх необхідних робіт. З 2012 по 2014 рік палац простояв без фінансування, всі будівельні роботи були припинені, що призвело до руйнування уже відреконструйованих конструкцій.

У 2014 році споруду потрібно було вже не реконструювати, а рятувати. В окремих місцях протік дах, десь пішли тріщини. Тому було прийнято рішення про черговість введення в експлуатацію Маріїнського палацу.

Перша черга включала в себе правий флігель (зал нагород, прес-центр, теле-трансляційний пункт, кімната переговорів). Зал нагород уже кілька років працює. Президент України багато разів вручав тут відзнаки героям нашої країни. Є надія, що до кінця 2018 Маріїнку завершать повністю, але поки там ще проводяться роботи. Загальна площа приміщень палацу – 14 тисяч квадратних метрів. Окрім лівого флігеля, потрібно буде здійснити наукову реставрацію головного фасаду будівлі – ганку, парадних сходів, скульптур левів. Зауважимо: головним був вхід зі сторони парку і нинішнього стадіону «Динамо». А також потрібно прибрати зайву рослинність, демонтувати фонтанні споруди радянських часів.

Нагадаємо, що в першу чергу виконано науковий план укріплення схилів під палацом. Все зроблено для того, щоб він надійно стояв на своєму місці і щоб під його вагою не сповзав схил: під будівлю заведені 1400 паль глибиною до 18 метрів. Вони з'єднані між собою бетонної перемичкою. Таким чином, палац посаджений на поле із паль, створена добре продумана дренажна система.

Що стосується позолоти, то її використано не багато. Сусальним золотом покриті лише деякі елементи, в основному ж використані або фарба під золото, або спеціальне покриття на основі мідних сумішей.

Підлога зроблена українськими майстрами та ідеально відполірована. Про це не раз розповідав керівник управління капітального будівництва Держуправління справами Василь Можар. В основному використаний мармур з родовищ нашої країни. Щоб домогтися цього, фахівці виконали дев'ять етапів полірування.

Люстри - це робота київських майстрів, але спеціальне скло, яке виглядає як кришталь, закупили в Чехії. В Залі нагород немає вимикачів. Тому освітлення вмикається завдяки спеціальній автоматиці - вона поступово збільшує подачу напруги.

Чудові білі скульптури давньогрецьких богинь Любові і Милосердя, які стоять над центральним входом, з'явилися тут в вісімдесяті роки минулого століття під час проведення масштабної реставрації палацу.

Фото Ярини Яковишин

Джерело: Вечірній Київ