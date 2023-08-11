У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Повітряні сили повідомляли про пуски ракет «Кинджал» у напрямку Київщини

У Києві працюють системи ППО

11 серпня під час повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Київська ОВА повідомляє, що в регіоні працюють системи ППО.

Раніше Повітряні сили повідомляли про пуски ракет «Кинджал» у напрямку Київщини.

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Нагадаємо, що по всій території України звучить сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, що триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.