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Біля Кримського мосту пролунали вибухи (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Біля Кримського мосту пролунали вибухи (відео)
Над Кримським мостом піднімається дим
фото з відкритих джерел

Рух Кримським мостом перекрито

В Криму, в районі Керчі, лунають вибухи. Над Керченським мостом майорить дим. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. 

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує про нібито роботу ППО. За його словами Кримський міст «не пошкоджено».

«У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджено», – написав Аксьонов.

Окупанти продовжують запевняти, що ситуація на мосту контрольована. Радник Аксьонова Олег Крючков стверджує, що дим навколо мосту – «димова завіса, поставлена спеціальними службами», а не наслідки «прильоту».

Тим часом місцеві жителі повідомляють, що до Кримського мосту помчали катери берегової охорони.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, рух мостом наразі перекрито. Подробиці інциденту з'ясовуються. 

Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре раптово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом

9 серпня у Криму пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Тоді росіяни теж перекрили Кримський міст.

Крім того, 8 серпня в кримському Джанкої пролунали вибухи, люди розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Водночас місцеві гауляйтери стверджували, що там просто «детонували боєприпаси».

До слова, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму (на кшталт Чонгарського мосту) логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.

Теги: Крим вибух Кримський міст

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