Біля Кримського мосту пролунали вибухи (відео)

Рух Кримським мостом перекрито

В Криму, в районі Керчі, лунають вибухи. Над Керченським мостом майорить дим. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

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Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує про нібито роботу ППО. За його словами Кримський міст «не пошкоджено».

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«У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджено», – написав Аксьонов.

Окупанти продовжують запевняти, що ситуація на мосту контрольована. Радник Аксьонова Олег Крючков стверджує, що дим навколо мосту – «димова завіса, поставлена спеціальними службами», а не наслідки «прильоту».

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Тим часом місцеві жителі повідомляють, що до Кримського мосту помчали катери берегової охорони.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, рух мостом наразі перекрито. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре раптово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом.

9 серпня у Криму пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Тоді росіяни теж перекрили Кримський міст.

Крім того, 8 серпня в кримському Джанкої пролунали вибухи, люди розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Водночас місцеві гауляйтери стверджували, що там просто «детонували боєприпаси».

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До слова, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму (на кшталт Чонгарського мосту) логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.