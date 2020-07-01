Вибух на Позняках: постраждалим показали їхні нові квартири (фото, відео)



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На оглядини квартир запросили дві родини Фото: 5 канал

Заселятися у квартири поки що не можна

Для жителів будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, у якому 21 червня вибухнув газ, влаштували перші оглядини квартир, ключі від яких вручив президент Володимир Зеленський. Це помешкання в новобудовах житлового комплексу біля парку Феофанія на околицях столиці. Їх отримали 12 родин потерпілих.

Подивитися вдалося лише три з них, повідомляє «5 канал».

Заселятися у квартири поки що не можна. Одна з жительок зруйнованого будинку розказала, що квартирою вражена – каже, що жити їй буде комфортно.

На оглядини запросили дві родини – одна втратила батька, друга родина мешкала поруч з епіцентром вибуху. Показали і квартиру Анастасії, у якої загинула вся родина. Квартира двокімнатна, готова до ремонту.

Показувати третю квартиру на камеру журналістам відмовилися через те, що біля того будинку ще укладають асфальт. Переконують, що житло готове до того, щоб робити там ремонт.

Загалом, квартири виділили по всьому ЖК «Кришталеві джерела». Тут 4 черги. Виділяли за принципом «де були вільні квартири» і ті, які відповідали вимогам Офісу президента.

Представник забудовника переконує, що квартири надали безоплатно, а найближчим часом оформлять право власності на житло всім, хто отримав сертифікати.

Також представники забудовника розповіли, що це нібито їхній гуманітарний акт. Вирішили допомогти – звернулися до ОП. Там вирішили ці 12 квартир виділити.

Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку. Він повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано постраждалим.

Проте, люди не можуть потрапити до своїх квартир.