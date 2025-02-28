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У Києві поліція проводить обшуки чотирьох фармзаводів: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві поліція проводить обшуки чотирьох фармзаводів: деталі
В поліції підтвердили обшуки чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження щодо державних закупівель

Поліція проводить обшуки на чотирьох фармацевтичних підприємствах Києва, включаючи «Дарницю», «Фармак» та «Артеріум». Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження щодо державних закупівель.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва та УНН

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів
Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів
фото: Національна поліція України/Facebook
Обшуки тривають на території чотирьох підприємств
Обшуки тривають на території чотирьох підприємств
фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях зазначених установ у рамках кримінального провадження.

Правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях
Правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях
фото: Національна поліція України/Facebook
Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств
Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств
фото: Національна поліція України/Facebook

За інформацією УНН, обшуки проходять на території фармацевтичних заводів «Дарниця», «Фармак» та «Артеріум» у рамках кримінального провадження щодо їхньої участі у державних закупівлях.

Більше інформації правоохоронці поообіцяли надати згодом.

Раніше Главком повідомляв, що двоє громадян Азербайджану організували незаконне ввезення в Україну та збут російських лікарських препаратів. Правоохоронці повідомили про підозру двом власникам київської мережі аптек та двом фармацевтам за провадження господарської діяльності у взаємодії з Росією. У київських аптеках, зокрема, продавали антибіотики, протизапальні засоби, стимулятори розумової працездатності тощо. Лікарські препарати надходили з території Росії до Молдови рейсовими автобусами. Після цього підозрювані особисто або за допомогою водіїв транспортували їх до України, уникаючи митного контролю.

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Теги: поліція Київ держзакупівлі обшук фармринок корупція в Україні

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