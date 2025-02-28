У Києві поліція проводить обшуки чотирьох фармзаводів: деталі

В поліції підтвердили обшуки чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів

Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження щодо державних закупівель

Поліція проводить обшуки на чотирьох фармацевтичних підприємствах Києва, включаючи «Дарницю», «Фармак» та «Артеріум». Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження щодо державних закупівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва та УНН.

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів фото: Національна поліція України/Facebook

Обшуки тривають на території чотирьох підприємств фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях зазначених установ у рамках кримінального провадження.

Правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств фото: Національна поліція України/Facebook

За інформацією УНН, обшуки проходять на території фармацевтичних заводів «Дарниця», «Фармак» та «Артеріум» у рамках кримінального провадження щодо їхньої участі у державних закупівлях.

Більше інформації правоохоронці поообіцяли надати згодом.

Раніше Главком повідомляв, що двоє громадян Азербайджану організували незаконне ввезення в Україну та збут російських лікарських препаратів. Правоохоронці повідомили про підозру двом власникам київської мережі аптек та двом фармацевтам за провадження господарської діяльності у взаємодії з Росією. У київських аптеках, зокрема, продавали антибіотики, протизапальні засоби, стимулятори розумової працездатності тощо. Лікарські препарати надходили з території Росії до Молдови рейсовими автобусами. Після цього підозрювані особисто або за допомогою водіїв транспортували їх до України, уникаючи митного контролю.