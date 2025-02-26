Румунські правоохоронці затримали Джорджеску

Спосіб, у який Джорджеску торік агітував на президентських виборах, став підставою для скасування їх результатів

Екскандидат у президенти Румунії звинуватив владу у «прагненні вигадати докази, щоб виправдати крадіжку виборів»

Генеральна прокуратура Румунії проводить масштабні обшуки у п’яти округах. Поліція вже затримала колишнього кандидата в президенти Каліна Джорджеску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунську «Радіо Свободу».

Обшуки відбуваються в жудецях Сібіу, Муреш, Тіміш, Ілфов і Клуж щодо 27 фізичних осіб і чотирьох офісах, які належать юридичним особам.

Тим часом у соцмрежах Калін Джорджеску звинуватив владу у «прагненні вигадати докази, щоб виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати моє нове висування на президентських виборах».

Слідчі розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску. Він задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про те, що в просування кандидата на президентських виборах були вкладені значні кошти.

Спосіб, у який Джорджеску агітував на президентських виборах 2024 року, став підставою для скасування виборів, це було безпрецедентне рішення, ухвалене Конституційним судом 6 грудня.

Рішення Конституційного суду було ухвалене після того, як кілька спецслужб Румунії розсекретили документи, які свідчать, що Джорджеску отримав вигоду від масової підтримки у мережі TikTok через маніпуляції алгоритмами.

Нагадаємо, ультраправий політик Калін Джорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою».

Нагадаємо, у середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів. Президентські вибори буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів.

Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись через два тижні після першого, тобто 18 травня.

Як відомо, в листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15% виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

До слова, Джорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою». Також він розкритикував президента України Володимира Зеленського. Ультраправий політик назвав українського лідера «напівдиктатором».