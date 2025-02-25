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Дефіцит ліків і закриття аптек: медичний експерт закликав переглянути нові правила регулювання фармринку

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Дефіцит ліків і закриття аптек: медичний експерт закликав переглянути нові правила регулювання фармринку
фото з відкритих джерел

«Є ризик того, що окремі позиції взагалі можуть пропасти з ринку»

Нові правила регулювання фармацевтичного ринку можуть спричинити дефіцит окремих препаратів і змусити частину аптек закритися, особливо у маленьких містах та селах. Про це заявив представник ГО «Асоціація працівників системи охорони здоров’я України «Медичні лідери» Олексій Головін.

За його словами, державне регулювання цін і заборона маркетингових послуг призведуть до того, що деякі ліки можуть просто зникнути з ринку.

«Є ризик того, що окремі позиції взагалі можуть пропасти з ринку, тому що їх не вигідно буде закуповувати і продавати. Є вже багато досліджень, різні асоціації рахували, що нововведення дійсно підуть у збиток для дистриб'юторів і аптечних мереж… Я думаю, що для великих міст це може не бути так сильно відчутно, але для маленьких громад, для сіл, для селищ постане питання доступності (ліків - ред.). Є ризик того, що ці аптечні заклади можуть позакриватися», – зазначив Головін.

Також він підкреслив, що цими нововведеннями Україна відходить від європейської практики, де обмеження ціни стосуються переважно рецептурних препаратів, а не всієї фармпродукції без винятку.

«Якщо ми кажемо про безрецептурні ліки, то зазвичай вони регулюються ринком. Питання, як воно буде працювати, якщо ми включаємо обмеження для всіх лікарських засобів, для мене теж залишається відкрите», – наголосив експерт.

Головін додав, що держава вже має механізми для забезпечення доступності ліків, такі як програма реімбурсації («Доступні ліки») та закупівлі НСЗУ. Він закликав переглянути нововведення і залучити до обговорення експертів, адже непродумане регулювання може лише посилити проблеми доступності препаратів.

«Якщо ми отримаємо скорочення мережі, якщо ми отримаємо підвищення цін на препарати, що може бути зворотним наслідком таких рішень, то про доступність вже мова йти не буде. Тому, напевне, моя головна думка, що тут треба просто дійсно зараз підключити всю експертну спільноту, громадську спільноту і обговорити ті рішення, які пропонуються», – підсумував він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський дав доручення знизити ціни на ліки в Україні. Пізніше парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Окрім того, Уряд ухвалив постанову, яка встановлює обмеження на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій, як це є зараз.

Через нове регулювання фармринку занепокоєння висловили експерти та пацієнтські організації, які стурбовані, що життєво важливі препарати зникнуть з полиць аптек в Україні, а аптеки у віддалених та прифронтових районах змушені будуть закритися.

Теги: НСЗУ підвищення цін законопроєкт аптека ліки

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