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Понад 400 дорожніх знаків відновлено у Києві від початку року

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Понад 400 дорожніх знаків відновлено у Києві від початку року
Вандали часто залишають на знаках сторонні написи та наліпки, пошкоджують їх фізично та деформують
фото: КМДА

Серед основних причин пошкодження дорожніх знаків – дорожньо-транспортні пригоди та вандалізм

У Києві з початку 2024 року замінили та відновили понад 400 дорожніх знаків, пошкоджених переважно внаслідок ДТП та вандалізму. Як повідомили в КМДА, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі аварійна служба КП «Центр організації дорожнього руху» відновила дорожні знаки, пошкоджені внаслідок ДТП. Загалом у січні цього року було замінено та оновлено вже понад 400 таких знаків, а минулого року – понад 4 500.

За інформацією комунального підприємства, серед основних причин пошкодження дорожніх знаків – дорожньо-транспортні пригоди та вандалізм. Вандали часто залишають на знаках сторонні написи та наліпки, пошкоджують їх фізично та деформують. Найбільше від цього страждають знаки «Об’їзди перешкод» та «Пішохідний перехід».

У КМДА наголошують, що дорожні знаки є важливим елементом безпеки дорожнього руху, адже вони допомагають водіям та пішоходам орієнтуватися на дорозі та уникати небезпечних ситуацій. Будь-які зміни або пошкодження цих знаків можуть призвести до неправильного тлумачення інформації та, як наслідок, – до дорожньо-транспортних пригод.

Інспектори ЦОДР щодня обстежують вулиці Києва та виявляють пошкодження дорожніх знаків. Дрібні недоліки усувають одразу, про серйозніші повідомляють відповідні служби. Серйозні пошкодження ліквідовують першочергово, інші – за графіком. Також щоквартально проводяться планово-профілактичні роботи.

Повідомити про пошкоджений знак можна диспетчера «Центру організації дорожнього руху» за телефонами: (044) 278-35-40 та 050-387-35-42.

Нагадаємо, ще 83 світлофорні об’єкти Києва зможуть працювати автономно під час відключень електроенергії. Для цього в січні фахівці встановили 81 шафу резервного живлення. Зазначається, що сучасні шафи резервного живлення підтримують автономну роботу світлофорів до 24 годин та заряджаються з нуля за п'ять годин.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів незалежно від ситуації з електропостачанням у столиці. За його словами, це питання є ключовим для безпеки киян. Ткаченко зазначив, що у Києві налічується 737 світлофорних об’єктів. У 2024 році було встановлено 267 шаф безперебійного живлення, завдяки яким резервне живлення отримали 327 світлофорних об’єктів. За словами Ткаченка, на дорогах Києва у 2024-му було травмовано понад 2,4 тис громадян. 

Теги: вандалізм Київ дороги дорожній рух

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