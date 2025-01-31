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Стало відомо, скільки світлофорів Києва отримали резервне живлення у січні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки світлофорів Києва отримали резервне живлення у січні
У січні фахівці встановили 81 шафу резервного живлення
фото: КП «Центр організації дорожнього руху».

Сучасні шафи резервного живлення підтримують автономну роботу світлофорів до 24 годин та заряджаються з нуля за п'ять годин

Ще 83 світлофорні об’єкти Києва зможуть працювати автономно під час відключень електроенергії. Для цього в січні фахівці встановили 81 шафу резервного живлення. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Зокрема, сьогодні, 31 січня, фахівці підприємства встановили шафи резервного живлення на шести перехрестях:

  • вул. Олега Мудрака – вул. Підлісна;
  • просп. Повітряних Сил – вул. Генерала Геннадія Воробйова;
  • бульв. Академіка Вернадського – вул. Депутатська;
  • вул. Набережно-Лугова – вул. Почайнинська;
  • вул. Набережно-Лугова – вул. Оленівська;
  • вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська.

Зазначається, що сучасні шафи резервного живлення підтримують автономну роботу світлофорів до 24 годин та заряджаються з нуля за п'ять годин.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів незалежно від ситуації з електропостачанням у столиці. За його словами, це питання є ключовим для безпеки киян. Ткаченко зазначив, що у Києві налічується 737 світлофорних об’єктів. У 2024 році було встановлено 267 шаф безперебійного живлення, завдяки яким резервне живлення отримали 327 світлофорних об’єктів. За словами Ткаченка, на дорогах Києва у 2024-му було травмовано понад 2,4 тис громадян. 

Раніше повідомлялося, що більшість світлофорів у Києві будуть працювати за умов блекауту. Наразі світлофори оснащують резервним живленням, щоб вони працювали під час відключень світла. Про це на початку жовтня 2024 року повідомив начальник служби впровадження та експлуатації автоматизованої системи управління дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху» Віктор Якубовський в ефірі телеканалу «Київ24». При цьому він уточнив, що на різних етапах закупівлі перебувають ще близько 300 шаф резервного живлення, які планують встановити найближчим часом.

До слова, у Києві під час відключення світла також вимикаються і світлофори. Журналіст Петро Шуклінов, який мобілізувався до війська і зараз захищає нашу країну, розповів, що був вражений, побачивши, як водії у столиці самостійно регулюють рух на перехрестях.

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Теги: електроенергія дороги Київ енергетика

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