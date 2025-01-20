П'яний водій мікроавтобуса насмерть збив двох пішоходів на Буковині

Чоловік та дівчина отримали несумісні з життям травми

У селі Веренчанка Чернівецької області сталась смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса, перебуваючи у алкогольному сп'янінні, насмерть збив двох пішоходів. Про це повідомляє ГУНП у Чернівецькій області.

Попередньо правоохоронці встановили, що 31-річний житель села Веренчанка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, допустив наїзд на 17-річну місцеву жительку та 30-річного жителя села Давидівці, які рухалися по узбіччю дороги.

Внаслідок наїзду двоє пішоходів отримали численні несумісні з життям травми і загинули на місці. Тіла буковинців направлено на судово-медичну експертизу.

Повідомляється, що на момент скоєння аварії водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного спʼяніння. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

«Співробітники поліції затримали кермувальника у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання №1 ГУНП. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт майданчик», – йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув велосипедист.

Правоохоронці встановили, що водій легковика Peugeot, 31-річний житель Золочівського району, здійснив наїзд на велосипедиста, 49-річного мешканця Львівщини.

Внаслідок ДТП кермувальник двоколісного загинув на місці події.